Smog Torino | valori di PM10 oltre la soglia | possibile calo nelle prossime ore

Smog - Api Torino : il blocco diesel euro 5 è inaccettabile : “E’ inaccettabile che per combattere lo Smog sia stato deciso il blocco di mezzi commerciali acquistati e magari appena ultimati di pagare, come molti diesel euro 5. La tutela della salute e dell’ambiente e’ assolutamente un obiettivo da perseguire, ma occorre farlo con gli strumenti migliori e con una politica di prevenzione piu’ incisiva”. Così Corrado Alberto, presidente di Api Torino, commenta la decisione ...

Smog Torino : stop ai diesel Euro5 e alle auto a benzina Euro1 : A causa del peggioramento della qualità dell’aria da domani a Torino anche le automobili Euro5 diesel (immatricolate prima del 1 gennaio 2013) ed Euro1 benzina dovranno restare ferme. Il livello rosso sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 19 per le automobili e in orario 8,30-14 e 16-19 per i veicoli per il trasporto merci. Il blocco resterà in vigore fino a giovedì 10 gennaio. I dati raccolti dalle centraline di Arpa Piemonte evidenziano ...

Smog Torino : confermato il blocco dei diesel euro4 fino al 7 gennaio : A Torino prosegue il blocco alla circolazione delle auto diesel con classe emissiva euro4 che rimarranno ferme anche domani e fino al 7 gennaio dalle 8 alle 19. I dati forniti dall’agenzia Arpa Piemonte confermano il superamento del livello critico di 50 mcg/mc della qualità dell’aria, facendo scattare nuovamente il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano. In vigore anche i limiti previsti dalle misure a ...

Smog : a Milano e Torino stop a veicoli inquinanti : Nel primo giorno dell'anno scatta il blocco delle auto fino ai diesel euro 4. Provvedimento necessario per l'innalzamento dei livelli d'inquinamento -

Smog - a Milano e Torino torna il blocco dei diesel euro 4 : Misure emergenziali anche in molti comuni dell'Emilia Romagna: Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione

Smog Torino : da domani stop alle auto diesel Euro4 : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani, a Torino, dalle ore 8 alle ore 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedi’ a domenica, ha fatto, infatti, scattare nuovamente il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano. Restano in vigore anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco ...

Smog Torino : in vigore solo le misure permanenti : In riferimento alla qualità dell’aria, i dati di Arpa Piemonte a Torino confermano anche per oggi l’applicazione delle sole misure a carattere permanente, con il blocco totale degli euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 – dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti ...

Smog Torino : da oggi stop al blocco auto diesel euro 4 : A Torino le auto diesel con classe emissiva euro 4 potranno tornare a circolare liberamente in città anche giovedì 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, venerdì e sabato scorsi, il Comune ha annullato il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era già stata sospesa dalla Città Metropolitana allo scopo di ...

Misure antiSmog a Torino - il sindaco Appendino : “L’obiettivo è tutelare la salute pubblica” : “Il protocollo è noto, il problema dello smog pure. Abbiamo fatto una deroga per Natale e Santo Stefano, ma negli altri giorni rispettiamo le Misure previste“: lo ha dichiarato Chiara Appendino, sindaco di Torino, in riferimento allo stop ai diesel Euro 4 nei giorni dello shopping natalizio e alle conseguenti critiche dei commercianti. “Il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica, per di più è la prima volta che i Comuni ...

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...

Smog Torino : peggiora la qualità dell’aria - polveri sopra la soglia di attenzione : peggiora la qualità dell’aria a Torino: le polveri sottili sono tornate sopra la soglia d’attenzione dei 50 mcg/mc. Confermato quindi fino al 19 dicembre il blocco delle auto più inquinanti al livello dei provvedimenti permanenti. Fino a giovedì non possono circolare diesel fino ad Euro 3 e le auto di classe emissiva euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è valido per tutto l’arco della giornata per automobili e ...

Smog Torino : da domani sospeso il blocco per Euro 4 e diesel : Da domani a Torino il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad Euro3 e le auto di classe emissiva Euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore per l’intera giornata per auto e ciclomotori Euro0, dalle 8 alle 19 per i veicoli ad alimentazione diesel Euro 1,2 e 3. Le condizioni dell’aria nel capoluogo piemontese, dopo il forte vento di ieri, sono rientrate al di sotto della soglia ...

Smog Torino : torna il blocco delle auto - ma il vento ridurrà le PM10 : Da otto giorni consecutivi Smog oltre i limiti dei 50 microgrammi al metro cubo a Torino e domani torna il blocco del traffico fino ai veicoli euro 4 diesel, sospeso oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. Sembra scongiurato, tuttavia, che il semaforo antiSmog da arancio passi al colore rosso, come previsto dopo 10 giorni di sforamento: da domani e’ atteso un cambiamento del tempo, con vento forte anche in pianura. E’ ...