Senato | Mantero | M5S | presenta pdl | Libera cannabis in libero Stato

Il Senatore 5 Stelle Matteo Mantero deposita il ddl per la legalizzazione della cannabis a "uso ricreativo" : Il senatore Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge a favore dell'autoproduzione della cannabis a uso ricreativo. Ad annunciarlo è lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle. Lo scopo del ddl è quello di "consentire, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma individuale (fino a 3 piante) o associata (fino a 30 persone e dopo comunicazione alla Prefettura); prevedere la liceità della ...