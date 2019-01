Sea Watch | se Conte prova a fare il premier e Salvini lo bacchetta

Sul caso Sea Watch Conte potrebbe semplicemente decidere - e invece ¯ _ - : Perché "È un simbolo di pace tra la scienza e le religioni," ha dichiarato a Motherboard. Spazio La missione Tess della Nasa ha individuato tre nuovi pianeti e sei supernove al di fuori del nostro ...

Giuseppe Conte vuole prendere gli immigrati della Sea Watch - Matteo Salvini : 'Niente sbarchi - altrimenti...' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa', tuona su Twitter il ministro dell'Interno ...

Migranti su Sea Watch - Conte : 'Li vado a prendere con l'aereo'. Salvini risponde : 'Non cambio idea' : In attesa che si sblocchi la trattativa a Bruxelles per trasferire i profughi in diversi Paesi europei, botta e risposta fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno per il trasferimento ...

Appello dei migranti della Sea Watch : 'Non lasciateci in mare' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Non vogliamo più stare qui in mezzo alle tempeste, per favore. Ci fa stare male, a tutti e 32, in una sola stanza della barca, come animali, questo non è giusto. Ci sono ...

Sea Watch - Salvini : 'Non cambierò mai idea - nessuno sbarco' : Matteo Salvini è tornato ad esprimersi a margine del caso di cronaca che vede i 49 migranti rimasti a bordo delle navi Sea Watch e See Eye da almeno due settimane. In una video-diretta pubblicata sul suo profilo Facebook, il Ministro dell'Interno ha lanciato un aut-aut destinato ai suoi alleati di Governo, esortandoli a non intervenire al suo posto in materia di immigrazione e difesa dei confini. Nel corso delle ultime ore si è registrato un ...

Sea Watch - Danilo Toninelli : “Migranti sbarchino a Malta - prenderemo la nostra parte” : Il ministro Danilo Toninelli ha giustificato il ministro Salvini: "Oggi la legge del mare dice che i migranti sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye dovevano sbarcare in Libia. Capisco Salvini, le ong hanno violato la legge", ha detto, precisando che "sara' una questione che porteremo nel consiglio dei ministri".Continua a leggere

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...

I migranti della Sea Watch non capiscono perché nessuno li vuole : Hanno gli occhi bassi, e lo sguardo che si perde nel mare, non riescono a distoglierlo a lungo dalla costa maltese, così vicina ma per loro ancora off limits. Mi viene in mente Massimo Troisi quando, in un film, fissa la tv sperando che questa si muova per andargli incontro. Qui a bordo della Sea Watch, che ospita 32 migranti raccolti in mare il 22 dicembre scorso, però la situazione non fa ridere neanche un po’. A bordo ...

Migranti - domani Salvini a Varsavia : caso Sea Watch e Sea Eye verso la soluzione : Sancire un patto sovranista in vista del voto di maggio e portare a casa un'intesa sulla politica di contrasto ai flussi dei Migranti. Matteo Salvini sbarca domani a Varsavia con due obiettivi chiari, su cui la diplomazia della Lega è già al lavoro da settimane. In vista delle elezioni ...

Sea Watch - Conte contro Salvini : "Niente sbarchi in Italia? Li andrò a prendere con l'aereo" : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI GOVERNO ULTIME NEWS Martedì ...

Caso Sea Watch - Conte : 'c'è un limite oltre il quale non si può andare' : Il presidente del consgilio si dice deluso dall'atteggiamento dell'Europa e conferma la disponibilità ad accogliere donne e bambini -

Giuseppe Conte - come vuol fregare Salvini sulla Sea Watch : 'Li prenderò con l'aereo' : Nel governo è braccio di ferro sulla possibilità di far sbarcare la nave Sea Watch con a bordo 49 naufraghi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affrontato a muso duro la posizione di Matteo ...

