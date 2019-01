Salvini | la Polonia e il piano per un' Europa populista

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : Di Maio&Di Battista in gilet giallo. Salvini in Polonia e i suoi dai nazi : Europee 2019 M5S, Di Maio e Di Battista si infilano il gilet giallo La strategia per il voto – “Non mollate, vi aiutiamo sul web con Rousseau”. La mossa del capo politico per avviare contatti con i manifestanti francesi di Luca De Carolis Achtung referendum di Marco Travaglio Se i 5Stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendum ...