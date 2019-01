Roma Il 19 e 20 gennaio Macro Asilo ospiterà Negri spettacolo per bianchi

Roma - l’agente di Gerson : “Disponibili a tornare alla Roma già a gennaio” : Gerson Roma – Intervistato ai microfoni de laRoma24.it, Marcao, padre-agente di Gerson, ha parlato del futuro del centrocampista, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Roma. Un domani che potrebbe vederlo presto cambiare maglia tornando magari anzitempo proprio al club capitolino. Un’ipotesi che il procuratore del giocatore non esclude affatto e che anzi […] L'articolo Roma, l’agente di Gerson: ...

LIVE Sport - DIRETTA 9 gennaio : Italia seconda nel PSL Team. Dakar in tempo reale. Vergogna ultrà a Roma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi mercoledì 9 gennaio. Grande spazio al tennis con i tornei di Auckland, Sidney e Hobart ma anche le qualificazioni degli Australian Open: tanti Italiani in campo a caccia di gloria. Abbuffata di basket con Milano che affronterà il Barcellona in Eurolega ma spazio anche alla Virtus Bologna in Champions League, prosegue l’avventura della Dakar con la quarta tappa del rally raid più ...

TiRomancino - dal 21 gennaio al via il tour teatrale : Parte il 21 gennaio "Fino a qui - tour", il tour teatrale dei Tiromancino. Versione originale per la band di Federico Zampaglione per presentare il loro ultimo progetto discografico "Fino a qui", prodotto da Trident Music, oltre a molti celebri brani del loro repertorio. Per la prima volta, i Tiromancino saranno accompagnati dall'Ensemble Symphony Orchestra, che vanta collaborazioni con numerosi artisti di fama internazionale (Sting, Kylie ...

I TiRomancino con il 'Fino a qui Tour' partono il 19 gennaio da San Benedetto - a luglio approdano a Roma : Parte ufficialmente il 21 gennaio dal teatro Verdi di Firenze , in realtà il 19 con la data zero dal Pala Riviera di San Benedetto del Tronto, il 'Fino a qui Tour' , il tour teatrale dei TiRomancino ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 9 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino. Nel Lazio giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutto il territorio ad esclusione del settore costiero settentrionale. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 9 gennaio Tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino; instabilità attesa anche per le ore pomeridiane con deboli piogge che si ...

Roma - il colpo di gennaio sta al centro : Monchi chiama Herrera e Thiago Mendes : 'Inevitabile fare qualcosa durante il mercato di gennaio'. Di Francesco fu chiaro già il 21 dicembre, prima di volare a Torino per la sfida contro la Juventus allo Stadium. Più o meno confermò la sua ...

Valentina Persia ‘in Spinga… signora… spinga…’ : dal 10 gennaio al 13 gennaio al Teatro Roma dal 10 gennaio al 13 gennaio : Da giovedì 10 gennaio al Teatro Roma è in scena “Spinga… signora… spinga”, spettacolo comico esilarante scritto dalla spumeggiante Valentina Persia, interprete di molteplici commedie e spettacoli di successo Roma – Si tratta di una storia autobiografica, scritta dopo la nascita dei suoi due gemelli che racconta l’esperienza straordinaria della maternità. La storia di una mamma alle prese con biberon e pannolini, con tutto ciò che ne ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 8 gennaio 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono deboli piogge. Nel Lazio nuvolosità irregolare al mattino su gran parte del territorio, isolate piogge possibili sull’Agro pontino; deboli piogge al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 8 gennaio 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono deboli piogge che si ...

Sciopero trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac a rischio stop il 17 gennaio : Nel mese di gennaio assisteremo ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti pubblici. Una delle tante andrà a coinvolgere il personale di Atac a Roma. Nella Capitale si assisterà ad uno Sciopero nella giornata di giovedì 17 gennaio 2019. A proclamare la protesta è stato il sindacato ORSA TPL, che ha annunciato uno stop di 24 ore dopo il fallimento delle procedure di conciliazione dello stato di agitazione del mese scorso. Per ...

La soffiatrice di vetro - Rai 3/ Streaming video del film dal Romanzo di Durst-Benning - oggi - 6 gennaio 2019 - : La soffiatrice di vetro, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, domenica 6 gennaio 2019 con Luise Heyer e Maria Ehrich.

Oroscopo settimanale 7-13 gennaio : Pesci Romantico - nostalgia per Ariete : L’Oroscopo della settimana dal 7 al 13 gennaio 2019 promette nuovi inizi per molti segni ma anche nostalgia per le vacanze appena finite. Progetti in vista per Toro, Acquario e Capricorno, indecisioni e opportunità per Scorpione, Ariete e Sagittario. Spazio al romanticismo per Cancro e Pesci mentre dovranno fare attenzione al portafoglio Leone e Bilancia. Scopriamo le previsioni per la prossima settimana. Tanti progetti per il Toro L’Oroscopo ...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI EPIFANIA 2019/ Bologna - Milano e Roma : centri commerciali ok - 6 gennaio - : SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA, Napoli, Bologna, Roma a Milano: info e orari NEGOZI e centri commerciali nel giorno della Befana, 6 gennaio 2019

Calciomercato Lazio - l'agente di Milinkovic-Savic : 'A gennaio resta al 100%. Tante offerte - ma a Roma è felice' : Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic . Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al ...