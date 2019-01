Niccolò Bettarini chiede 1 milione di euro di risarcimento ai suoi aggressori

Niccolò Bettarini : "Aggredito perché volevo aiutare un amico"/ Teste discordante : "Non dice verità per paura" : Niccolò Bettarini, domani processo contro suoi aggressori. Il legale: "Ha seriamente rischiato di morire". Le ultime notizie

Niccolò Bettarini e le coltellate : "Avevo 8 ferite addosso - è stato il fantasma formaggino?" : E' un processo abbreviato ma non certo rapido e molto complesso, con tanti aspetti ancora da chiarire, quello in corso a Milano sull'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il figlio dell'ex ...

Niccolò Bettarini accusa : 'La loro versione non mi torna'. Secondo gli imputati lui colpì per primo : Niccolò Bettarini , il figlio 19enne dell'ex calciatore Stefano e di Simona Ventura , si è detto pronto ad essere ascoltato in aula al processo sulla sua aggressione se ce ne sarà bisogno: Niccolò fu ...

Niccolò Bettarini con l’ex tentatrice e corteggiatrice Carolina Schiavi - sarà amore? [GALLERY] : Carolina Schiavi e Niccolò Bettarini stanno insieme? I due giovani ragazzi paparazzati insieme per le vie di Milano, il tenero incontro Alcune Storie Instagram che li vedevano insieme avevano fatto sospettare, solo una settimana fa, che tra Niccolò Bettarini (figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini) e Carolina Schiavi ci fosse un flirt. Le inequivocabili foto del settimanale ‘Chi’ ora sembrano aggiungere un nuovo tassello ...

