Lazio | la festa diventa guerriglia | 8 agenti feriti | un arresto e tre denunce

Roma - scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi : L'articolo Roma, scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Scontri festa Lazio - Pelonzi : “Salvini invece di pensare ai selfie tuteli poliziotti e carabinieri” : “Esprimiamo solidarieta’ e vicinanza alla Polizia di Stato per l’ignobile attacco subito da parte di criminali che si mascherano da tifosi per portare la loro brutale violenza negli stadi e nelle citta’. Il ministro degli interni Salvini anziche’ mostrarsi e farsi ‘selfie’ con ultras pregiudicati, tuteli poliziotti e carabinieri e tutti i servitori dello Stato dalle aggressioni di questi ...

Suor Paola : "Ero a festa Lazio - ma non chiamiamoli tifosi" : In piazza della Libertà a Roma, poco prima che scoppiasse la guerriglia urbana , a festeggiare i 119 anni della Lazio c'era anche Suor Paola, la religiosa tifosissima degli aquilotti. "Vado alla festa ...

Scontri festa Lazio - furia Lotito : “comportamento di pseudo-tifosi” : “Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in reLazione agli Scontri avvenuti la notte scorsa tra ultras e forze dell’ordine durante la celebrazione dei 119 anni del club biancoceleste. “Per me i tifosi sono quelli che partecipano in ...

Roma - scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio : Roma,, askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle frange ultras della Lazio, nei confronti ...

La festa della Lazio degenera in guerriglia - 8 agenti feriti : I tifosi avrebbero dovuto festeggiare i 119 anni del club nella piazza di Roma dove nacque. E' finita in scontri e violenze con la polizia -

Lazio - la festa diventa guerriglia : 8 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio - su oltre mille presenti - e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa...

La festa della Lazio si trasforma in guerriglia : attacco alla polizia - 8 agenti feriti : Il nuovo corso di Salvini Le parole di Salvini dell’altro giorno devono essere state interpretate come un lasciapassare da parte delle cosiddette tifoserie organizzate. Il primo esempio lo abbiamo avuto questa notte. In piazza della Libertà, a Roma, si stava svolgendo la festa della Lazio per i 119 anni del club biancoceleste. Poi, dopo mezzanotte, circa trecento persone si sono staccate dal corpaccione della festa e in via Cola di Rienzo ...

Scontri festa Lazio - Emanuele Fiano : “Salvini spieghi cosa non ha funzionato” : “La manifestazione era ampiamente annunciata, Salvini spieghi cosa non ha funzionato nella gestione dell’ordine pubblico per cui circa dieci agenti di polizia, a cui va la nostra solidarietà, sono rimasti feriti la scorsa notte durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio nel centro di Roma”. Sono le dichiarazioni del democratico Emanuele Fiano che ha commentato così gli Scontri avvenuto durante la festa della ...

Lazio - la festa degli ultrà si trasforma in guerriglia : 8 agenti feriti - un arresto : Scontri e tafferugli nella notte a Roma, dopo il festeggiamento dell’anniversario della fondazione della Società Sportiva Lazio che si è svolto ieri sera verso le 21:30, in piazza della Libertà ed ha visto la partecipazione di circa 2500 persone. Poco dopo la mezzanotte, un gruppo di 300 tifosi dell

La festa della Lazio finisce in guerriglia : 8 agenti feriti : Roma, 9 gen., askanews, - Otto appartenenti alle forze dell'ordine feriti, contusi ma non gravi, con prognosi dai 4 ai 20 giorni,, un tifoso arrestato e altri 3 denunciati, tutti appartenenti alle ...

Scontri festa Lazio - 1 tifoso arrestato e 3 denunciati : in arrivo provvedimento di daspo : Scontri notte a Roma in occasione dell’anniversario della Lazio, tensione in piazza della Libertà, un gruppo di 300 tifosi biancocelesti ha iniziato un fitto lancio di bottiglie, bombe carta, pietre ed altri oggetti contro le Forze dell’Ordine, come risposta è stata effettuata una carica di alleggerimento, nel corso della quale sono stati utilizzati lacrimogeni, in totale 8 sono i feriti con prognosi dai 4 ai 20 giorni; un ...

Festa della Lazio diventa guerriglia : 8 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una Festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio - su oltre mille presenti - e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa...

Festa della Lazio diventa guerriglia : 10 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una Festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa notte a Roma, a piazza della...