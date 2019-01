Inquinamento | i ciclisti ne respirano meno smog degli automobilisti | conferma la scienza

gqitalia

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) «Chissà quantosi, così esposti ai fumi dei tubi di scappamento». Quante volte lo avete pensato, chiusi e «protetti» nell'abitacolo dell'auto mentre fermi osservavate una bici che sorpassava il traffico. Ebbene, se lo avete fatto, eravate in torto, perché quelli chepiùsono proprio gli. Lo ha certificato uno studio condotto in giugno dall’Università di Leeds, città di oltre 450 mila abitanti nel nord dell’Inghilterra, dove i ricercatori hanno dato a ciascun pendolare un rilevatore elettronico diche hato che chi guida non soltanto produce, ma ne respira più di quanto immagini.Il test è stato effettuato in un unico tragitto di 4 km percorso nell’ora di punta a piedi, in bici, sui mezzi pubblici e in auto. Si è scoperto che il ciclista è l’utente del traffico che respiradi tutti, poco più ...