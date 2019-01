Essere leader socio-politici colombiani oggi | quando il coraggio è questione di morte

Blastingnews

: La #Cina non è mai stata in prima linea nella produzione di automobili a combustione, ma si sta impegnando per esse… - beppe_grillo : La #Cina non è mai stata in prima linea nella produzione di automobili a combustione, ma si sta impegnando per esse… - beppe_grillo : La Cina non è mai stata in prima linea nella produzione di automobili a combustione, ma si sta impegnando per esser… - AlessFant : Nonostante le profonde differenze tra questi leader e i rispettivi partiti, pare comunque abbiano in comune il fatt… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) In due anni, uccisi 282sociali e difensori dei diritti umani. In tre mesi, 120. Nei primi sei giorni del 2019, 6.Numeri che sconvolgono nonostante la lontananza e la poca conoscenza di questi Paesi lontani dalla nostra realtà europea e, a confronto, molto più rosea. Numeri che sono persone, padri di famiglia, donne che hanno perso già molto, esseri umani che non riescono a non lottare per la giustizia. Quella giustizia che anche in altri Paesi dell'America Latina, come per esempio l'Argentina, procede in maniera lenta e burocratica per poi stabilire delle condanne tremendamente leggere se rapportate al fatto che sta alle loro spalle: due mesi per aver violato una ragazzina, nessun mese per un ragazzo dichiarato morto per cause naturaliprotestava in una manifestazione e scomparve dal nulla tutto ad un tratto....