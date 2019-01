Corinaldo | la mamma di Daniele attacca Sfera Ebbasta | «Hai preso in giro i ragazzini | hai

Corinaldo - la mamma di una delle vittime contro Sfera Ebbasta : “Giochi con i sogni dei ragazzi” : Lo sfogo di Donatella Magagnini, mamma di Daniele, 16 anni, tra le 6 vittime della strage di Corinaldo. Su Facebook ha scritto al trapper Sfera Ebbasta e al suo staff: "Se davvero eri così addolorato e colpito dell'accaduto io al tuo posto sarei venuto a verificare e vedere che era successo. Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che pur avendo pagato sono stati presi in giro e sono morti".Continua a leggere

Corinaldo - la mamma di Daniele : "Sfera hai sei morti sulla coscienza" : A un mese dalla tragedia, la mamma di una vittima ha scritto un duro post contro il trapper: "Caro Sfera, se davvero fossi stato così addolorato e colpito dall'accaduto saresti andato a verificare sul posto per vedere cosa fosse successo, Evita di postare foto da idiota con il tuo "pacco"."

Corinaldo - la neve e la musica di Simon & Garfunkel ai funerali di Eleonora. Il messaggio straziante delle figlie : «Mamma - ci mancherai. Ora ci proteggi dall'alto» : Dolore e lacrime al funerale di mamma Eleonora Girolimini. Le canzoni di Simon & Garfunkel e la neve hanno accompagnato a Senigallia nelle Marche l'ultimo saluto di Eleonora...

Tragedia Corinaldo - uno dei buttafuori : “Ho estratto corpi e cadaveri - anche la mamma” : A parlare è Gianni Ermellini, il buttafuori della Lanterna Azzurra, dove venerdì sono rimaste uccise sei persone: "Quei gradini maledetti hanno provocato la Tragedia". Davvero straziante il suo il racconto: "Una ragazza finita nel fossato, l’ho sollevata morta. Ma ne abbiamo salvati tanti".Continua a leggere

“Cara mamma…”. Strage discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Corinaldo - 15enne esce dal coma : 'Mamma non lasciarmi più' : Non ci si riesce a dare pace per quanto accaduto nei giorni scorsi nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Corinaldo, dove nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una serata all'insegna dell'allegria e della musica, si è trasformata in una tragedia in cui hanno perso la vita sei persone, tra cui cinque minorenni e una giovane madre, presente sul posto perché aveva accompagnato la figlia undicenne nel locale. In questa ...

Corinaldo - la lettera delle figlie di Eleonora : “Cara mamma - mi dispiace che sei morta” : Le due figlie di 7 anni di Eleonora Gilolimini, la 39enne morta a Corinaldo, hanno voluto lasciare una lettera di addio nella bara della mamma. Il marito Paolo: "Devo essere forte, non posso stare qui a piangere tutto il giorno, ci sono quattro bambini piccoli che hanno bisogno di me".Continua a leggere

Corinaldo - il marito della vittima : "Mia figlia urlava 'mamma è giù'" - : Il marito di Eleonora Girolimini, la 39enne morta alla "Lanterna Azzurra" insieme a 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni, ha raccontato: "Ho visto mia moglie a terra, hanno provato a rianimarla ma aveva le ...

Corinaldo - una mamma denuncia : “C’è chi è entrato in discoteca senza biglietto” : La mamma di una 15enne, che si trovava sabato notte nella discoteca, ha raccontato le possibili irregolarità nella vendita dei biglietti: "Mia figlia non ha comperato il biglietto, ma aveva prenotato un tavolo, fuori del locale un giovane addetto alle pr è passato a riscuotere i pagamenti, poi ha consegnato un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, senza marchi, per la consumazione".Continua a leggere