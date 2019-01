Case Popolari | il giudice rigetta l' istanza No alla revoca dei domiciliari per Attilio

Napoli - addio alle Vele di Scampia : in arrivo le nuove Case popolari : Da domani, martedì 8 gennaio, inizia la fase conclusiva delle assegnazioni dei 60 alloggi popolari per i nuclei familiari delle Vele di Scampia, come previsto dalla delibera della Giunta comunale di ...

Roma - misteriosa sparatoria nelle Case Popolari di Guidonia : feriti padre e figlio : I vicini li descrivono come una famiglia tranquilla. Eppure padre e figlio sono rimasti coinvolti, nella mattinata di venerdì 4 gennaio, in una sparatoria all’interno della propria abitazione in una palazzina popolare a Guidonia, vicino Roma. Si tratta di un uomo di 62 anni e del figlio ventiquattrenne, entrambi feriti. Il primo è stato colpito alla gamba da un proiettile mentre il secondo è stato malmenato nel corso di una violenta ...

Milano : on line bando per animare 12 piccoli spazi Case popolari : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Nuove opportunità di animazione e aggregazione nei quartieri delle case popolari. È on line sul sito del Comune il bando 'spazio quartiere', che rimarrà aperto fino al 14 febbraio prossimo: dodici piccoli spazi tra Quarto Oggiaro (via Gazzoletti, via Satta, via Vittani

Abusi edilizi - debiti fiscali e Case Popolari : l'anno nero dei genitori dei leader grillini : La maledizione dei padri travolge i figli nel M5s. Dopo Luigi Di Maio e Paola Taverna, tocca ad Alessandro Di Battista. Il leader del futuro, non troppo lontano, non è ancora sbarcato in Italia, dopo ...

Clan Spada - confermato metodo mafioso per racket Case Popolari a Ostia - : La corte d'appello di Roma ha mantenuto le condanne emesse in primo grado per oltre 50 anni di carcere nei confronti di sette componenti del Clan. Un imputato alla corte giudicante: "Quando esco ...

Ostia - 7 condanne in appello a clan Spada per racket delle Case Popolari : “Metodo mafioso”. Urla contro i giudici : “Buffoni” : Si è chiuso con la conferma delle sette condanne per oltre 50 anni di carcere comminate in primo grado il processo d’appello legato al cosiddetto racket delle case popolari del clan Spada di Ostia. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di minacce, violenze, sfratti forzati da alloggi popolari e una gambizzazione. Il tutto aggravato dal metodo mafioso, riconosciuto dai giudici, con cui il gruppo teneva sotto scacco un pezzo di litorale ...

Pisa come Lodi - “nidi e Case Popolari prima agli italiani”. Nel bilancio discriminazioni pure su aiuti alle famiglie : Pisa come Lodi, anzi peggio: la giunta di centrodestra metterà in votazione un bilancio preventivo pieno di discriminazioni. come nel caso del comune lombardo, condannato dal tribunale di Milano perché escludeva dalle mense scolastiche i figli di extracomunitari , che dovevano dichiarare di non possedere case, conti correnti e auto nel loro Paese d’origine. Una traccia, quella Lodigiana, seguita anche dalla nuova amministrazione toscana, ...

Milano. Morosità nelle Case Popolari : fino al 30 giugno 2019 possibile sanare : Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai capigruppo con cui viene prorogata al 30 giugno 2019 la

Milano - Sala contestato dagli antagonisti. Insulti - sputi e spintoni contro gli arresti per occupazioni Case popolari : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini. Nel corso della contestazione sono volati sputi, Insulti e spintoni tra gli antagonisti e alcuni Alpini presenti per l’iniziativa. Il gruppo di contestatori, circa una decina, ha insultato il primo cittadino dicendogli “te ne devi andare. ...