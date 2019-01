Birsa al Cagliari a titolo definitivo

Calciomercato Cagliari - è ufficiale : preso Birsa dal Chievo Verona : Valter Birsa saluta il Chievo dopo cinque stagioni: il trequartista sloveno, dopo aver supero le visite mediche nella giornata di martedì a Villa Stuart, è stato ufficializzato come nuovo giocatore ...

Calciomercato - UFFICIALE Birsa al Cagliari : ha firmato fino al 2021 : Cagliari Birsa – Ora c’è anche l’ufficialità: Valter Birsa arriva al Cagliari dal Chievo a titolo definitivo. Lo annuncia il club sardo attraverso i propri profili social. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021”. Così […] L'articolo Calciomercato, UFFICIALE ...

Cagliari - ecco Birsa : "Felice di essere qui". Asta per Barella - Nandez più vicino : 'Sono felice di essere arrivato al Cagliari'. Sorridente, fresco di barbiere, zaino in spalla, giacca cammello e maglia griffata a collo alto, Valter Birsa è sbarcato ieri, poco dopo le 19.30, allo ...

Cagliari-Birsa - affare fatto : 2 - 5 milioni - ecco come cambiano i rossoblù : CAGLIARI BIRSA- come riportato dal “Corriere dello Sport“, il Cagliari avrebbe chiuso in maniera definitiva l’affare Valter Birsa con il Chievo. Un affondo totale ed immediato che costerà circa 2,5 milioni di euro alle casse rossoblù. Accordo raggiunto al 100%: il giocatore guadagnerà circa 400 mila euro all’anno. Birsa lascia il Chievo e approda al […] L'articolo Cagliari-Birsa, affare fatto: 2,5 milioni, ecco come ...

