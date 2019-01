Bettarini su Simona Ventura e la rottura con Carraro | “L’avevo previsto”

Stefano Bettarini commenta la foto di Simona Ventura con il fidanzato : Simona Ventura e la foto con Giovanni Terzi: il commento di Stefano Bettarini Domani il settimanale Chi pubblicherà la prima foto insieme di Simona Ventura con il suo nuovo fidanzato Giovanni Terzi. A dare l’anticipazione ci ha pensato Gabriele Parpiglia sul suo Instagram. Il giornalista ha mostrato ai suoi fan la foto di Simona Ventura e Giovanni Terzi, il giornalista che è riuscito a rubare il cuore della conduttrice. Simona Ventura ha ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini vicini : “Un anno di forti emozioni” : Simona Ventura fa il bilancio del suo 2018 ed emoziona i fan Anche per Simona Ventura è tempo di bilanci. L’anno 2018 sta volgendo al termine e per la conduttrice è stato un anno intenso. Tanti sono stati gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita in questi 12 mesi: dal ritorno in tv nella commissione esterna di Amici 17, al timone di Temptation Island Vip, dall’aggressione al figlio Niccolò, fino alla separazione da Gerò ...

Simona Ventura - tutta la verità : fine della storia con Gerò - rapporto con Bettarini : Simona Ventura confessa quali sono i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione con Gerò Carraro Simona Ventura, ospite a Mattino 5, racconta a Federica Panicucci tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Gerò Carraro. La nota conduttrice ha da poco annunciato di aver chiuso la sua relazione con il produttore […] L'articolo Simona Ventura, tutta la verità: fine della storia con Gerò, rapporto con Bettarini ...

Giacomo Bettarini fidanzato con ex tentatrice di Temptation Island - Simona Ventura : "Speriamo sia quella giusta" : Giacomo Bettarini, il secondogenito di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ha una nuova fidanzata. Si tratta di Carolina Schiavi, ex tentatrice di Temptation Island. A questo proposito la Ventura (che ha condotto la versione vip del reality di Canale 5) ha commentato così sul settimanale Chi:Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta. Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo momento gli fa un gran ...

Simona Ventura Parla dei Tradimenti di Stefano Bettarini! : Simona Ventura finalmente si apre e confida a Silvia Toffanin, nel programma Verissim,o dei Tradimenti che ha subito da parte di Stefano Bettarini. Inoltre Parla della crisi che sta affrontando con Gerò Carraro. Simona Ventura si è confidata a tutto tondo nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. La narratrice di “Temptation Island Vip” si è confessata riguardo al periodo in cui era sposata con Stefano Bettarini e a ...

