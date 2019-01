Assassin' s Creed Odyssey si aggiorna | ecco cosa introduce l' update di gennaio

Assassin’s Creed Odyssey : Nuove missioni e molto altro : Il 2019 porterà con se l’annuncio di un nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed con uscita fissata per il 2020. Secondo dei rumors sarà ambientato nuovamente in Italia, ma nell’attesa Ubisoft continua a supportare Odyssey con nuovi contenuti, scopriamo le novità in arrivo. Assassin’s Creed Odyssey: Le novità in arrivo A seguire vi riportiamo la lista di tutte le novità ...

"The Daughters of Lalaia" è la nuova quest di Assassin's Creed Odyssey - ora disponibile : Ubisoft amplia il contenuto che Assassin's Creed Odyssey ha da offrirci lanciando una nuova missione, riporta Pushsquare.La nuova quest si intitola "The Daughters of Lalaia", e come possiamo vedere anche nell'annuncio ufficiale apparso sul Twitter ufficiale della compagnia, con questa nuova Lost Tale of Greece andremo incontro "a decisioni per la sopravvivenza di un villaggio che è stato abbandonato senza difese e che si sta preparando alle ...

In UK Assassins Creed : Odyssey vende meno della metà di Origins : Stando agli ultimi dati trapelati dal mercato inglese, nel Regno Unito l'ultimo capitolo della saga dell'assassino, Odyssey, sembra essere in caduta libera.Come riporta Resetera infatti le vendite retail di Assassins Creed: Odyssey sono state la metà di quanto registrato con Origins. Si tratta di dati non particolarmente confortanti per il futuro della saga, ma i numeri sono chiari: il nuovo titolo ambientato nell'Antica Grecia ha registrato un ...

PlayStation Store : Hitman 2 - Resident Evil 7 - Assassin's Creed Origins e molti altri giochi si aggiungono tra le offerte dei "Saldi di Gennaio" : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di PS4, PS3 e PS Vita! Le offerte dei "Saldi di Gennaio" si ampliano con l'aggiunta di nuovi apprezzati giochi.Come riportato su PS Blog, alla lunga lista si aggiungo titoli del calibro di Hitman 2, Assassin's Creed Origins, Star Wars: Battlefront 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Ma non solo, tra i giochi in promozione, figurano anche Resident Evil 7, Tekken 7, Need for Speed Payback e Gran ...

Secondo un rumor - Assassin's Creed Adder potrebbe essere il nuovo capitolo della saga ambientato nell'antica Roma : Secondo alcuni rumor, il prossimo episodio di Assassin's Creed sarà intitolato Assassin's Creed Adder e porterà il giocatore nell'antica Roma. Come riporta TNM, l'utente Reddit AnonymousLeaker2020 ha infatti condiviso sul noto portale un'immagine tratta dal presunto gioco e Secondo le informazioni attualmente disponibili dovrebbe essere pubblicato nel 2020. Assassin's Creed Adder narra la storia di Amunet (Aya) alle prese con l'arduo compito di ...

Assassin’s Creed Adder trapela in rete : Si torna nell’Antica Roma : Dopo Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey , Ubisoft potrebbe portarci nel 2020 nuovamente nell’Antica Roma con Assassin’s Creed Adder. Assassin’s Creed torna a Roma Su Reddit poche ore fa un utente noto come AnonymousLeaker2020 ha svelato con foto e dettagli, il nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed attualmente in fase di sviluppo presso gli studi Ubisoft Montreal e ...

Perché Omero avrebbe apprezzato Assassin's Creed Odyssey - editoriale : Attenzione, il seguente articolo contiene molti spoiler su Assassin's Creed Odyssey. Se non avete ancora finito il gioco vi consigliamo di non proseguire nella lettura.C'è un termine più schifosamente abusato di “epico” per riferirsi ai videogiochi? Onestamente faccio fatica a pensare ad una parola più criminale di questa, anche se forse “immersivo” potrebbe competere per il titolo. Il termine “epico” ha permeato la nostra coscienza collettiva a ...

For Honor e Assassin's Creed si incontrano nell'evento For The Creed : For Honor ospiterà per ben tre settimane un evento dedicato ad Assassin's Creed, intitolato For The Creed.L'evento di tre settimane ispirato ad Assassin's Creed porterà nuovi oggetti per la personalizzazione e una modalità di gioco a tempo limitato, ma vediamo insieme tutti i dettagli riportati nel comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

For Honor : Ubisoft potrebbe svelare oggi un annuncio legato ad Assassin's Creed : Insieme a Rainbow Six: Siege, For Honor di Ubisoft ha riscosso molto successo come titolo "games-as-a-service". Il gioco ha accumulato oltre 15 milioni di giocatori a quasi due anni dal lancio e recentemente ha ricevuto un grande aggiornamento chiamato Marching Fire. Ora, Ubisoft sembra avere in serbo un annuncio per For Honor legato a qualcosa di molto interessante: l'Abstergo della serie Assassin's Creed.Come riporta Dualshockers questo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi contenuti disponibili da oggi : Ubisoft prosegue il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey con Nuovi contenuti. Dopo il lancio del DLC “L’Eredità della prima Lama” e il terzo episodio de “I Racconti Perduti della Grecia – L’immagine della Fede”, arrivano in data odierna delle novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Arriva la Glory of the Law A partire da oggi i giocatori ...

Il producer di Assassin's Creed lavorerà al film di Duke Nukem : Un film dedicato a Duke Nukem è in lavorazione, con Gearbox Software che collaborerà con il produttore di "Assassin's Creed" Jean-Julien Baronnet per adattare il videogioco a un lungometraggio, come segnala Variety.Gearbox stava lavorando a Duke Nukem con i Paramount Studios e Platinum Dunes di Michael Bay, con John Cena che si vociferava come una possibile stella della pellicola. La Paramount, tuttavia, non è più coinvolta nel progetto ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo svelate da Ubisoft : Se in questi giorni vi state cimentando nel primo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, sarete lieti di sapere che si tratta solo di una delle novità previste, ad annunciarlo è stata la stessa Ubisoft, la quale ha svelato il programma dei futuri aggiornamenti, scopriamoli insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Aggiornamenti e DLC in arrivo A seguire alcune delle novità in arrivo: 2 ulteriori episodi per ...

La nostra prova di Assassin's Creed Odyssey sul Project Stream di Google - analisi tecnica : Il primo ottobre 2018, Google ha rivelato l'esistenza di Project Stream, la demo di una tecnologia che avrebbe "superato i limiti dello Streaming". Molti esponenti dell'industria, Microsoft inclusa, credono fermamente che il gameplay in Streaming su internet sia una parte fondamentale del futuro del gaming. La demo stessa è stata realizzata in collaborazione con Ubisoft ed è basata su Assassin's Creed: Odyssey.Prima di continuare è bene ...