Spari e proclami in tv Nel Gabon il golpe al leader-fantasma 

(Di martedì 8 gennaio 2019) Radio e televisione occupate per una manciata di ore, un video che accusa il presidente, qualche sparo per le strade di Libreville, la capitale, e cinque ufficiali ribelli uccisi o arrestati. È l’epilogo di una mattinata di ordinaria follia in, Paese dell’Africa Equatoriale da oltre 50 anni nelle mani di una sola famiglia, i Bongo. L’attuale ...