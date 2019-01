Scuola | come fare l' iscrizione online

Iscrizione online Scuola : ecco come fare - Sky TG24 - : La procedura telematica, aperta dalle 8 del 7 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio, è obbligatoria per le scuole statali e facoltativa per le paritarie. ecco quali sono tutti i passaggi necessari

Concorsi Scuola 2019 - come cambia il reclutamento e la formazione iniziale : Con la legge di Bilancio 2019 sono state apportate alcune rilevanti modifiche al d. lgs 59/2017 sul FIT, disciplinante il reclutamento della scuola secondaria. Tra le principali novità, vi è quella di un unico concorso aperto a chi possiede i requisiti di accesso elencati nei successivi paragrafi. I docenti con tre anni di servizio, dunque, non avranno più un concorso riservato a parte. Di seguito, una guida sul nuovo percorso per il ...

«Il mio maestro di musica insegna a Scuola come suonare la vita» : Ferruccio Gattuso È stato Caravaggio, maestro di luci e ombre, pittore sublime e uomo tormentato. Oggi, dieci anni dopo, impastandosi della stessa materia dell'assoluto nell'arte, resta maestro, ma di ...

Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter

Sette note per crescere Cotroneo : "La musica come Scuola di vita : Sette amici come le Sette note. Sette adolescenti che devono affrontare la vita come le Sette note che devono far risuonare meravigliosamente per diventare professionisti della musica. Sette talenti ...

Spray al peperoncino - in Italia facile reperirlo : nei locali e a Scuola usato come 'arma' : Spray al peperoncino: è il principale indiziato della tragedia di Corinaldo. Spruzzato da un 15enne fermato dai carabinieri, avrebbe provocato la strage in cui sono morti cinque minorenni e una giovane mamma. A seguire, dopo i fatti della discoteca 'Lanterna Azzurra', ci sono stati due gravi episodi a scuola: lunedì, 10 dicembre, in un Istituto superiore di Pavia, oltre 30 intossicati, per uno Spray usato da uno studente. Analogo episodio in una ...

Assunzioni Scuola infanzia e primaria dal 2019 : come avverranno? : Assunzioni dal 2019: con il “Decreto dignità” è stato pure avviato l’iter per il concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Tale concorso è riservato ai docenti abilitati per l’insegnamento che abbiano svolto almeno 2 anni di servizio presso le scuole statali, negli ultimi otto. La procedura è unica, ovvero si svolge una sola volta, e le relative graduatorie sono ad esaurimento. E’ prevista una prova orale della durata ...

Cari insegnanti - la musica in classe funziona. Vi spiego come usare le canzoni a Scuola : Ho visto che in questi giorni la mia riflessione sull’uso del brano La fine del mondo di Anastasio per spiegare Leopardi ha destato l’attenzione di diversi colleghi insegnanti. È accaduto anche perché è stata condivisa, fra gli altri, dal sito Orizzontescuola, uno dei più seguiti. Risulterà ulteriormente utile allora provare ad approfondire i differenti usi possibili della canzone a scuola, perché il mio precedente post non ne descriveva che un ...

Reclutamento Scuola - notizie 22/11 : Uil - ‘occorre fase transitoria’ - ecco come : Che novità ci sono per il Reclutamento nella scuola? Le commissioni Cultura e Bilancio stanno definendo gli emendamenti alla legge di Bilancio, ma ancora manca quello che rende operativo il Reclutamento proposto da Marco Bussetti (incluso quello per il sostegno), ministro dell’Istruzione. Sulla questione è intervenuto Pino Turi, segretario Uil scuola. Ha esordito chiarendo che “il presupposto da cui partire per ogni ragionamento ...