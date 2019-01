Renzi all' attacco | ' Vergogna | sulle banche ci avete sempre attaccato'

Carige - Paragone : “Governo vuole fare come Renzi o come gilet gialli? Non finisca come casi precedenti” : “Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. È mai possibile che nessuno nel governo del cambiamento stia chiedendo a Bankitalia di rendere conto delle sue responsabilità? Vogliamo farla questa benedetta commissione d’inchiesta (sulle banche, ndr)? Sarà realmente operativa? Sono incazzato, sono un gilet giallo, non volevamo esserlo?”: Così il ...

Renzi e Boschi all'attacco "Carige? Si vergognino per insulti sulle banche" : Il governo pensa a un "paracadute" per Carige? Diventa subito bersaglio di chi in passato ha salvato Monte dei Paschi.E in particolare di Matteo Renzi, che proprio sulla questione banche si è giocato - in parte - credibilità e consensi. "In dieci minuti il governo ha salvato una banca, la banca di Genova", attacca in un video su Facebook, "Ha fatto bene. Il governo ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si ...

Matteo Renzi : “I gilet gialli usano violenza e Di Maio gli assicura il suo sostegno” : Matteo Renzi va all'attacco del governo e del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nella sua ultima e-news. L'ex presidente del Consiglio critica aspramente la decisione di Di Maio di sostenere il movimento dei gilet gialli francesi: "assicura il proprio sostegno ai ‘gilet gialli’ proprio nel momento in cui questi usano violenza sui palazzi delle istituzioni e contro i poliziotti".Continua a leggere

CAOS PD/ Dalla Leopolda a Berlusconi - gli ingredienti del "nuovo" Renzi : La politica guerreggiata è tornata la prima vera occupazione del senatore di Scandicci. Renzi riparte dai "comitati civici", ecco il piano

Matteo Renzi : "Pronto a partire per ritornare - come a Itaca. Non mi dimetto dall'Io" : partire per ritornare, come a Itaca. Matteo Renzi scrive una lettera al Foglio in risposta allo sceneggiatore Umberto Contarello."Abbiamo sogni e sappiamo come realizzarli. Abbiamo gambe e testa. Abbiamo voglia e un desiderio profondo di fare dell'Italia un giardino di opportunità anziché una gabbia di paure. Lo abbiamo iniziato a fare, continueremo a farlo. E lo faremo ancora meglio, facendo tesoro dei nostri errori. Ma oggi ...

Renzi torna alla carica : “Posso tornare al governo - non mollo!” e sul governo Lega-5Stelle : “Sono cialtroni” : Matteo Renzi pronto a tornare alla carica e al governo Matteo Renzi inizia il 2019 rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi, dalla quale traspare un personaggio politico rimasto intoccato dalle sconfitte e che sfoggia una invidiabile imperturbalità di fronte alle voci che vogliono il suo astro un tempo fulgido definitivamente tramontato. Renzi, per esempio, rivendica con orgoglio l’idea del documentario Firenze secondo me, ...

Renzi : “Alla fine al governo ci posso anche tornare. Fiero delle cose che ho fatto - ho sbagliato a sottovalutare le fake news” : Il suo pensiero torna ancora al referendum del 4 dicembre 2016, alla “sensazione che ho provato andando a letto quella sera” di più di due anni fa: “Un’occasione persa dall’Italia”. Perché oggi “gli italiani hanno scelto di andare con questi“, dei “cialtroni”, ma lui, Matteo Renzi, “alla fine al governo” ci può “anche tornare“. L’ex premier in un’intervista ...

Maria Elena Boschi ripresa dal grillino - il Renziano Marattin perde la testa in aula : arriva quasi alle mani : Non toccategli Maria Elena Boschi. Il renziano Luigi Marattin nel giro di poche ore perde la testa due volta: la prima volta in Commissione Bilancio, nella notte tra giovedì e venerdì, quando come spiega il Fatto quotidiano "è quasi venuto alle mani con Leonardo Donno", deputato grillino colpevole d

Manovra - Renzi accusa Lega e M5s : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Matteo Renzi - la grande fuga : l'ex premier mollato anche dall'ex ministra Pinotti : Fughe clamorose, di chi ai tempi belli era 'Renzianissimo' e grazie all'ex segretario ed ex premier ha visto decollare la sua carriera politica. Come le ex ministre Marianna Madia e Roberta Pinotti, ...