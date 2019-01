Missione Di Maio a Bruxelles | obiettivo alleanze

I dioscuri giallo-verdi Di Maio-Salvini in Missione all'estero : Uno a Bruxelles, l'altro a Varsavia. I dioscuri giallo-verdi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in missione all'estero. Ognuno tesse la sua tela, per combattersi meglio alle elezioni Europee di maggio. ...

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok ComMissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Catania : oggi riunione della ComMissione Grandi Rischi. Di Maio : 'Sospensione dei mutui per gli sfollati' : PRIMAPRESS, - Catania - La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier ...

Manovra - Tria in comMissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

La ‘Missione 007’ di Di Maio contro l’operazione ‘scoiattolo’ di Berlusconi : Il vicepremier pentastellato ha detto di avere raccolto del materiale che dimostrerebbe che Silvio Berlusconi avrebbe provato a comprare i parlamentari grillini: "Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". E invita i suoi a registrare eventuali tentativi di avvicinamento da parte dei forzisti.Continua a leggere

Manovra - niente procedura di infrazione A gennaio verifica della ComMissione Ue E Di Maio e Salvini cedono ai sondaggi : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Chiambretti show con Di Maio : 'Vieni in trasMissione - potrei essere tuo padre'. E lui : 'Forse non ti conviene' : Un incontro, casuale, una battuta, spontanea. Luigi Di Maio è appena uscito dagli studi di 'Stasera Italia' condotto da Barbara Palombelli. Nei corridoi di Mediaset c'è anche Piero Chiambretti, lo ...

'Lavoro in nero nell'impresa edile del padre del vicepremier Di Maio' - la denuncia nella trasMissione Le Iene Video : L'accusa contro la famiglia del vicepremier Luigi Maio arriva da Salvatore Pizzo, un concittadino di Pomigliano d'Arco, da dove provIene il ministro del Lavoro, ed è rilanciata dalle Iene nel servizio ...

Manovra : Di Maio - dialogo a oltranza con ComMissione ma misure al via nei tempi previsti : “Noi dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con tutti i commissari europei, con la Commissione europea per spiegare la bontà di queste misure ma soprattutto che la Manovra può migliorare nel tagli agli sprechi - ne possiamo fare di più - perché non abbiamo completato in 5 mesi di governo tutte le istruttorie che servivano per tagliarli tutti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Scuola - Di Maio vuole smantellare la #buonascuola : l’emendamento approvato in ComMissione Istruzione : Novità sulla Scuola confermate dal vicepremier Luigi Di Maio che ha parlato dell’emendamento presentato dal partito pentastellato alla Commissione Istruzione e che ha incontrato voto favorevole. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha illustrato il contenuto dell’emendamento che prevede l’introduzione del tempo pieno in tutte le scuole primarie: un aspetto che, tra l’altro, venne messo in evidenza anche dal ...

Dl Genova - governo battuto in comMissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Di Maio - gaffe durante la Missione a Shanghai : il presidente Xi Jinping diventa “Ping” : durante la sua missione a Shanghai, il vicepremier Luigi Di Maio è inciampato più volte in un errore grossolano, riferendosi al presidente cinese Xi Jinping, con l’abbreviazione “Ping”. Lo ha fatto due volte nel discorso pubblico, e ripetuto anche in conferenza stampa. In Cina però i nomi di battesimo vengono dopo il cognome, per questo in genere il segretario del Partito comunista cinese viene chiamato “presidente ...