Lombardia | da Regione 1 | 5 mln per 25 interventi di urgenza maltempo

Lombardia : 1 - 5 milioni dalla Regione per 25 interventi urgenti per maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Lombardia : Regione stanzia 2 - 6mln euro per disabili (2) : (AdnKronos) - Il contributo è diversificato nei massimali per quattro aree di intervento: 'domotica', tecnologie che rendono più fruibile e sicuro l'ambiente e riducono il carico assistenziale; 'mobilità', per adattare l'autoveicolo; 'informatica', per l'acquisto di personal computer o tablet, se co

Lombardia : Regione stanzia 2 - 6mln euro per disabili : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Da mercoledì 16 gennaio 2019 sarà possibile presentare domanda per ottenere contributi per l'acquisto di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Per questo intervento, la Regione L

Varese : Regione Lombardia - codice rosso per incendi in Valchiavenna e Verbano : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità per rischio di incendio boschivo, dalle 12 di domani, sabato 5 gennaio, su Valchiavenna, Verbano, Lario, Mella-Chiese, Garda e Area Pedemontana Occidentale. Rimane invece moderata la criti

Lombardia : da Regione 6 - 5 mln di euro in voucher per anziani e disabili (3) : (AdnKronos) - "Gli Enti capofila - aggiunge Silvia Piani - raccoglieranno le domande in base all'ordine cronologico di presentazione e procederanno quindi alla verifica dei criteri di ammissibilità. All'esito positivo effettueranno la valutazione multidimensionale del richiedente, individuando un re

Lombardia : da Regione 6 - 5 mln di euro in voucher per anziani e disabili (2) : (AdnKronos) - Per l'Area interna 'Appennino Lombardo, Alto Oltrepò pavese, Regione Lombardia ha previsto una dotazione aggiuntiva, di 480.000 euro (100 voucher) per contrastare i fenomeni dello spopolamento e marginalità. "In considerazione - dice Silvia Piani - della specificità del territorio". Un

Lombardia : da Regione 6 - 5 mln di euro in voucher per anziani e disabili : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Dalla metà di gennaio anziani in condizioni di fragilità e disabili in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda per ottenere un voucher che può migliorare la loro qualità della vita. La disponibilità complessiva delle risorse messe a disposizione dalla

Saldi : Regione Lombardia - al via sabato - Comuni facciano rispettare regole : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - In Lombardia i Saldi invernali partiranno dopodomani, sabato 5 gennaio. "Con la stagione dei Saldi - afferma l'assessore regionale Alessandro Mattinzoli - si apre un periodo di buone prospettive per tutto il commercio in Regione. E' speranza infatti che gli incoraggianti

La Regione Lombardia impegnata contro la ludopatia : La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore per le Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha stanziato 719.000

Lombardia : Regione stanzia 2 mln per promozione turismo : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 2 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per il 'Programma di promozione Turistica anno 2019'. Lo prevede una delibera proposta dall'assessore regionale al turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, approvata dalla giunta regionale d

Lombardia : Regione stanzia 6 mln per micro-pmi : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Sei milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese artigiane, edili e manifatturiere. È quanto stabilito con una delibera approvata oggi dalla Giunta della Regione Lombardia su richiesta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. Si tratta di

Lombardia : Regione stanzia 6 mln per micro-pmi (2) : (AdnKronos) - "Il metodo di Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana -prosegue Mattinzoli- si basa sul dialogo costruttivo che porta efficienza, operatività e informazioni in tempo reale. Questa la strada giusta per poter modellare i propri progetti in base ai bisogni veri del mondo dell

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...

Lombardia : studenti e professionisti under 35 progettano spazi Regione : Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Centoventi studenti delle scuole di design e professionisti under 35 coinvolti, divisi in gruppo e che dalla mattina sino a sera inoltrata hanno lavorato per dar vita a progetti in grado di sviluppare in maniera innovativa e creativa gli spazi di Regione Lombardia, dall