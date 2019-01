Liverpool | Salah vince il Pallone d' oro africano per il secondo anno di fila

Salah non lascerebbe il Liverpool se arrivasse un compagno israeliano - forse : Mohamed Salah avrebbe chiesto alla proprietà la cessione. E quanto ha rivelato il 'Jerusalem Post', quotidiano israeliano . La motivazione sarebbe il possibile arrivo ad Anfield dell'attaccante israeliano Munas Dabbur del Red Bull Salisburgo. La notizia, scrive Il Giornale, è stata subito smentita dall'entourage del giocatore: "È un professionista e pensa a giocare, non ...

Liverpool Arsenal 4-1 LIVE - risultato in diretta. Poker di Salah : LIVE rpool - Arsenal 3-1 LIVE 11' Maitland-Niles, A,, 14' e 16' Firmino, L,, 32' Mané, L, LIVE rpool , 4-2-3-1,: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri, Salah , ...

Salah potrebbe lasciare il Liverpool se fosse ingaggiato l'israeliano Dabbur : Mohamed Salah , detto anche Momo, è finito al centro di una bufera mediatica. Il calciatore egiziano potrebbe chiedere la cessione, a partire da gennaio, alla società inglese del Liverpool , qualora venisse ingaggiato un giocatore di origini istraeliane. Il giocatore in questione è l'attacante del Red Bull Salisburgo, Munas Dabbur . La notizia ripresa dal Jerusalem Post, ha fatto il giro immediato delle principali testate nazionali ed ...

"Salah vuole lasciare il Liverpool : non accetta compagni israeliani" : ... inginocchiandosi e alzando al cielo le mani e lo sguardo, infischiandosi della norma Fifa che vieta l'espressione in campo di convinzioni politiche o religiose: in tutto il mondo islamico è ben ...