L' account Twitter di Bravely Default ha annunciato un nuovo titolo

eurogamer

: Eccolo! L’account ufficiale @acmilanbr con primo tweet in portoghese e teaser #WelcomePaqueta ???????? Bem-vindo! - paskampo : Eccolo! L’account ufficiale @acmilanbr con primo tweet in portoghese e teaser #WelcomePaqueta ???????? Bem-vindo! - ilfoglio_it : Chi sono i media amici dei #GiletGialli. Dalla versione francese di Russia Today agli account britannici su Twitter… - Raiofficialnews : L’account @FrecceroCarlo è un fake. Il direttore di @RaiDue Carlo Freccero non ha un account Twitter. -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Se siete fan della saga diforse questa notizia potrebbe rendervi felici, il profiloufficiale del gioco ha infattiche è attualmente in sviluppo unCome riporta GO NINTENDO, è giustamente lecito pensare che ilin questione possa essere legato al franchise di, in quanto l'annuncio arriva dal profilo social ufficiale del gioco. Tuttavia si tratta solo di pura speculazione in quanto non abbiamo nessun dettaglio in merito, non conosciamo le eventuali piattaforme su cui verrà pubblicato il gioco e neppure il suo genere di appartenenza, senza ovviamente dimenticare il nome. Non ci resta che aspettare per saperne di più.è un JRPG pubblicato su Nintendo 3DS targato Square Enix, come molti classici del genere, sfrutta un sistema di combattimento a turni e con combo multi-hit ed un sistema di classi (job) ...