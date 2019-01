Economia cinese in frenata | Pil rischia di scendere sotto il +6%

Il terremoto cinese : il cambiamento strutturale dell'Economia cinese porrà delle nuove sfide sul mercato dei capitali. : ... in quanto la concorrenza sui cambi verrebbe vista come un elemento di disturbo molto pesante , perchè l'economia cinese non è un fuscello. Tra l'altro l'aumento della qualità della vita dei ...

Battute d'arresto anche per l'Economia cinese : crisi del settore manifatturiero : Battute d'arresto per l'attività industriale cinese, che nel 2018 ha registrato il primo calo da oltre un anno e mezzo. Il dato arriva dal Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers Index, Pmi,

Battute d'arresto anche per l'Economia cinese : crisi del settore manifatturiero : A questo punto, sono diversi gli economisti che puntano sull'intervento del Governo per arginare la flessione dell'economia cinese. Il primo passo, secondo alcuni, potrebbe essere il rilancio degli ...

Frena l'Economia cinese : manifattura in calo e gelo in Borsa : Diversi economisti, come Iris Pang di Ing, si aspettano a questo punto l'intervento del Governo con misure di sostegno per l'economia. A cominciare dal rilancio degli investimenti in infrastrutture. ...

Se l'India sorpassa l'Economia cinese : Il sorpasso indiano è importante perché, se confermato nei prossimi mesi, indicherebbe un cambiamento di sentimento negli investitori internazionali: l'economia cinese non sarebbe più la loro ...

Conferenza centrale sul lavoro in ambito economico : le tre dimensioni dell'Economia cinese : 3- Le parole chiave del 2019 per l'economia saranno "principio in otto caratteri", "tre grandi battaglie" e "7 lavori principali".Durante la Conferenza è emerso che la principale contraddizione dell'...

Il capitalismo cinese compie 40 anni. Accettiamolo : l’Economia Ue è condannata all’irrilevanza : Il fantasma di Karl Marx s’agita, rabbioso, per il mondo. Come poteva prevedere, il grande filosofo tedesco, che un ibrido e malefico connubio tra comunismo e capitalismo avrebbe avuto come conseguenza che tra gli indecentemente ricchi del pianeta, i miliardari veri, ben 338 oggi vivono in Cina? Già, la nuova superpotenza globale che come simbolo ha ancora “la falce e il martello”. Non crediate sia retorica. La storica icona ...

Frena l'Economia cinese. Giù le borse : Il rallentamento dell'economia cinese, con i dati in Frenata su vendite al dettaglio e produzione industriale, pesano anche su Wall Street che apre negativa: Dow Jones -1%, Nasdaq -1,3%. In Europa le borse restano ...

Frena l'Economia cinese - Borse europee in rosso : Milano -1 - 2% : Milano, 14 dic., askanews, - La Frenata dell'economia cinese manda in rosso le Borse. Dopo la chiusura negativa dei listini asiatici, anche gli indici europei viaggiano in deciso calo, con Milano e Francoforte che perdono l'1,2%, Parigi l'1,1%. ...

Frena l'Economia cinese : male vendite al dettaglio e industria. Sale la pressione per un accordo con gli Usa : Nonostante la crescita non sia travolgente, l'economia giapponese conferma di aver superato la fase di stagnazione decennale, e se i segni 'più' davanti al Pil arriveranno fino a gennaio metterà ...

Economia cinese in frenata : novembre grigio per produzione industriale e consumi : novembre grigio per l'Economia cinese. Secondo il National Bureau of Statistic , la seconda Economia al mondo ha riportato una crescita della produzione industriale del 5,4% su base annua, ovvero il tasso più basso da febbraio 2016 e sotto le stime di Reuters , + 5,9%,. Male anche le vendite ...

JP Morgan : l'Economia cinese si piegherà - ma senza spezzarsi - : "La cosa importante da notare è che l'economia cinese potrebbe essere in fase di flessione, ma non si romperà" A zavorrare lo slancio del Dragone saranno gli sforzi di Pechino per ridurre la ...