Cerca di ipnotizzare un elefante | muore calpestato tra le urla dei presenti

(Di martedì 8 gennaio 2019) Un uomo è statoe ucciso da unnello Sri Lanka mentreva di ipnotizzarlo. In base a quanto si legge sul Daily Mail, la tragedia è avvenuta a Kataragama, vicino al parco nazionale di Yala, nel sud del Paese. Ci sarebbe anche un video che ha ripreso l’atroce scena, nel quale si vede l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, mentre si avvicina all’e alza un mano per richiamare la sua attenzione e ipnotizzarlo. A quel punto il pachiderma lo carica e quando l’uomo cade a terra si accanisce contro di lui e lo calpesta, uccidendolo brutalmente tra ledeiL'articolodiuntra ledeiMeteo Web.