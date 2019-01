huffingtonpost

: Boom di avvistamenti Ufo dalla Lombardia alla Sicilia: gli scatti sui social - HuffPostItalia : Boom di avvistamenti Ufo dalla Lombardia alla Sicilia: gli scatti sui social - BlitzQuotidiano : Ufo nei cieli d’Italia, boom di avvistamenti dalla Liguria alla Campania - ConnyTobermory : Ufo, boom di avvistamenti nei cieli italiani: video e foto dalla Liguria alla Sicilia -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ancoradi Ufo in Liguria, secondo quanto riferito dal Centro ufologico Mediterraneo (Cufom). Questa volta la segnalazione, corredata da video e foto, arriva da Genova Rivarolo. Ma altri, afferma il Cufom, sono stati segnalati a Imperia e in altre zone d'Italia come Catania, Cava d'Ispica (Ragusa) e Peschiera Borromeo (Milano). Sul Giornale di Sondrio è stata riportata la segnalazione di una lettrice, che ha preferito rimanere anonima: racconta di aver avvistato un oggetto luminoso, volare nei cieli della Valtellina. L'articolo è corredato di foto e video e, oltredonna che ha ripreso la sfera luminescente, diverse altre persone sostengono di aver notato un oggetto non identificato.Parlare di ufo non significa necessariamente un riferimento agli extraterrestri: è l'acronimo dell'espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown ...