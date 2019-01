A Parigi il ristorante siciliano Corleone by Lucia Riina

A Parigi apre 'Corleone' - il ristorante della figlia di Totò Riina : ... dal parco di Monceau e dal celebre Lido, il cabaret che fa spettacoli noti in tutto il mondo con ballerine bellissime e fantasiosi acrobati. Mafia, lo Stato presenta il conto ai parenti di Totò ...

A Parigi apre 'Corleone' - il ristorante della figlia di Totò Riina : ... dal parco di Monceau e dal celebre Lido, il cabaret che fa spettacoli noti in tutto il mondo con ballerine bellissime e fantasiosi acrobati.

A Parigi aperto il ristorante "Corleone by Lucia Riina" - ultimogenita del boss di Cosa nostra : "Vita nuova" dallo scorso autunno a Parigi scrive Lucia Riina, 39 anni, ultimogenita del boss di Cosa nostra Totò morto il 17 novembre 2017 in carcere, in un post di una delle sue pagine Facebook insieme ad alcune foto della Ville Lumière. Il cambiamento che coinvolge la famiglia di Lucia Riina, il marito Vincenzo Bellomo, e la figlia che ha poco più di due anni, riguarda il loro trasferimento e l'apertura di un ristorantino ...