Usa | pedofilo ucciso di botte in carcere da altri detenuti

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante si è verificata nei giorni scorsi e riguarda la morte di una giovane persona. In questo caso, però, si tratta di un detenuto, arrestato per pedopornografia negli Stati Uniti d'America. L'episodio è accaduto in Michigan, dove l'uomo doveva scontare la pena di quaranta anni di reclusione. Ebbene, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, durante una rissa tra, ilche era a capo di una rete internazionale di pedopornografia sul web, è stato massacrato e. Si tratta di Christian Maire, un uomo di quaranta anni, che da dicembre si trovava inper scontare la pena. A seguito della sentenza nei suoi confronti, secondo la quale ha sfruttato oltre cento bambine ed è stato a capo di una truffa sessuale online con altre nove persone in giro negli Stati Uniti, ha confessato al magistrato di essere ...