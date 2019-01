Tasse | nella giungla delle aliquote stessi guadagni ma netti diversi

Volontariato - cosa provoca il raddoppio delle Tasse nella manovra fiscale : A Natale siamo tutti più buoni. O quasi, visto che da oggi esserlo potrebbe costare più caro. Nel maxiemendamento alla manovra economica approvato al Senato è prevista una norma che rivede il regime agevolato di tassazione per il terzo settore, ovvero tutti quegli enti che agiscono in particolare nel mondo del Volontariato, senza essere direttamente legati né al mercato né allo Stato. Parliamo soprattutto di associazioni no profit, ...