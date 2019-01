Stadi | Salvini | ' 40 milioni per sicurezza li paghino le società'

Calcio - Salvini : 'No a divieto trasferte - favorevole a camere di sicurezza negli Stadi' : Alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, di rappresentati delle forze dell'ordine e del mondo del Calcio, si è svolta a Roma la...

Stadi - Salvini : “Calcio sport sempre più sano. No a chiusura impianti - pensiamo a camere di sicurezza interne” : Per Matteo Salvini “non si può morire di calcio nel 2018”, ma resta contrario alla chiusura degli impianti e allo stop delle partite in caso di ululati razzisti e offensivi: “È molto scivoloso, rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto ad una frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri oggettivi per la decisione”. Poi si dice sicuro: “Il calcio ...

Salvini arrabbiato : «Voglio le celle negli Stadi. Supercoppa? Non guardo una gara tra veli e burqa» : Il ministro degli interni, Matteo Salvini, al termine del vertice sulla sicurezza espone tutte le sue preoccupazioni sul mondo del calcio

