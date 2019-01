Milan | possibile chance per Conti contro la Sampdoria

Calciomercato Milan - possibile cessione di Kessie per fare acquisti : cessione Kessie – Il Calciomercato invernale ha aperto i battenti da poco più di 48 ore e già la ridda di voci relative al progetto dei rossoneri per questa sessione supera le dieci unità. Quelle più concrete riguardano Paquetà, Ferreira Carrasco e Kessie. Vediamole nel dettaglio. Il mercato in entrata Dopo l’ufficialità della Lega Calcio […] L'articolo Calciomercato Milan, possibile cessione di Kessie per fare acquisti ...

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Milan - da Borini a Montolivo e Bertolacci : ecco il possibile tesoretto : Un occhio al mercato e un altro a Nyon. Di questi tempi, al Milan va così e la lettera inviata dalla Uefa agli uffici di via Aldo Rossi dopo la chiusura dell'affare Paquetà è lì a ricordarlo: come ha ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Milano. Morosità nelle case popolari : fino al 30 giugno 2019 possibile sanare : Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai capigruppo con cui viene prorogata al 30 giugno 2019 la

Milan-Muriel - affare possibile : rossoneri pronti all’assalto : MILAN MURIEL- Dopo aver incassato il no secco da parte di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sarebbe pronto a concentrare le proprie attenzioni su un nuovo attaccante. Quasi sfumato anche Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria difficilmente lascerà il club blucerchiato, anzi negli ultimi giorni starebbe venendo a galla un potenziale rinnovo contrattuale dello stesso attaccante con il […] L'articolo Milan-Muriel, affare possibile: ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Milan - ecco la sanzione Uefa : multa - rosa limitata e possibile esclusione dalle Coppe : Contro questa sentenza - conclude la Uefa - la società rossonera "può presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, come previsto dall'articolo 34, 2, delle Norme procedurali dell'Organo ...

Milan - ecco la sanzione Uefa : multa - rosa a 21 e possibile esclusione dalle Coppe : Dal Pireo a Nyon, un risveglio amaro per il Milan per una nuova giornata di passione in attesa che dalla Uefa arrivi l'annunciata multa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Una due giorni pesante per i rossoneri, insomma, tanto più dopo la sorprendente e deludente estromissione dall'Europa League per il ko greco contro l'Olympiacos. C'è ora da metabolizzare un'eliminazione che lascia molta amarezza, e porta con sè ...

Calciomercato Milan - possibile colpo Rashford a gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale, visto che la prima fase della stagione è stata piuttosto altalenante. L'obiettivo principale della dirigenza rossonera è quello di mettere a segno un colpo in attacco: Higuain, infatti, finora è stato piuttosto deludente e potrebbe non essere riscattato al termine della stagione (il suo ritorno alla Juventus pare al momento sempre più probabile). ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : missione quasi impossibile contro Melli e Datome : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

