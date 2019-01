Migranti | Conte pronto ad accogliere 15 persone a bordo di Sea Watch e Sea Eye

Salvini pronto allo scontro sull'accoglienza dei Migranti - gelo con Conte : Matteo Salvini è pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati di governo sulla questione dell'accoglienza dei migranti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Stando a quanto viene riferito all'AGI da fonti a lui vicine, il vice premier leghista è "molto deciso e non intende cedere" dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. ...

Migranti - svolta di Conte : "Sì a 15 persone - mariti compresi" : Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 Migranti bloccati sulle navi Sea Watch e e Sea Eye, bambini, donne ma anche i mariti per non smembrare i nuclei Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - la svolta di Conte : in Italia 15 Migranti e non solo donne e bambini. Vicino l’accordo con 4 Paesi europei : Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l’altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com’è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li ...

Gelmini (FI) : 'Governo Conte bocciato - in sei mesi bene solo su Migranti e sicurezza' : Intervistata da 'Il Giornale', la presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha stilato un bilancio dei primi sei mesi di governo dell'attuale maggioranza governativa targata M5S-Lega. Gelmini: 'In Lombardia la produzione industriale è calata' Per l'ex ministro dell’istruzione, il bilancio è senz'altro negativo, poiché nel terzo trimestre del 2018 in Lombardia la produzione industriale è calata, gli investimenti diminuiscono e ...