Juve | Dybala vale più di CR7 | il piano per il futuro

Calciomercato Juventus - ipotesi scambio Dybala-Lemar (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta trattando l'arrivo a gennaio di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dal momento che è un giocatore molto duttile. Ramsey ha trent'anni e avrebbe già trovato l'accordo con il club bianconero sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus avrebbe battuto la concorrenza ...

Tre richieste per Dybala : la Juve per ora frena : TORINO - Ci sono tre offerte per Paulo Dybala sulla scrivania dei dirigenti della Juventus che, per il momento, le stanno ignorando tutte. Bayern Monaco , Paris Saint Germain e Manchester City hanno ...

Juventus - vacanze d’amore con Oriana a Miami per Paulo Dybala - relax a Dubai per Mandzukic : Martedì 8 gennaio la Juve si ritroverà a Miami per mettere nel mirino la gara di Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, dunque, si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare a sudare agli ordini di Massimiliano Allegri. Nell’ultima settimana i giocatori della Juventus hanno potuto ricaricare le energie in posti da sogno insieme ai loro cari. La gran parte del gruppo juventino per trascorrere le ferie ha scelto di andare a ...

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Dybala - addio alla Juventus - destinazione Bayern Monaco o Inter - ? : La "Joya" oscurato da Ronaldo e stufo del suo utilizzo da parte di Allegri. Il fratello manager in azione. Contatti anche con Marotta

Calciomercato Juventus - Inter su Dybala : Marotta vorrebbe la 'Joja' (RUMOURS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione decisamente altalenante. Il campione argentino, infatti, sembra risentire non poco della presenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta oscurando il sudamericano, grazie alle sue prestazioni stellari. Dybala non viene più considerata la stella del club bianconero, dunque ...

Juventus - Dybala possibile 'sacrificato' : l'Inter sta riflettendo sul calciatore (RUMORS) : Inter e Juventus saranno sicuramente protagoniste nella prossima sessione estiva di calciomercato. I due team si daranno battaglia, visti i tanti obiettivi in comune e l'approdo a Milano del neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non farà altro che accrescere questa rivalità. Proprio l'ex dirigente della Juventus, in una recente intervista, ha dichiarato come i nerazzurri si muoveranno solo per fare grandi innesti. Tra l'altro non è ...

Juventus - Dybala : con Allegri il 10 è da lode : L'uomo che ha trasformato Pjanic, talentuosa e un po' discontinua mezzala, in un regista basso tra i migliori al mondo. Che ha sempre creduto in De Sciglio. E che ha stretto una sorta di patto di ...

Juventus - Dybala il 'tuttocampista' : segna meno ma aiuta di più la squadra : La Juventus 2018/2019 possiede un organico di lusso la cui punta di diamante è senz'altro Cristiano Ronaldo, ultimo colpo di mercato del duo Marotta - Paratici. Se CR7 quasi sempre si prende la scena, come ieri contro la Sampdoria alla quale ha rifilato una doppietta, dietro di lui ci sono attori coprotagonisti che fanno girare al meglio tutta la squadra. Uno di questi calciatori è Paulo Dybala, arrivato a Torino quattro anni fa dal Palermo. ...

Juventus - nuovo Dybala : la Joya in un assist : TORINO - Essere o non essere leader. La vita è una questione di scelte. Paulo Dybala , a proposito di decisioni importanti da prendere, può insegnare tanto. Magari a coloro che faranno parte della ...

Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali : Dybala dal 1' - novità in difesa : JUVENTUS SAMPDORIA formazioni ufficiali- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria. Allegri ritorna alle origini e si affiderà al solito 4-3-3. Nessuna novità in porta, gioca Szczesny come anticipato in conferenza stampa. In difesa spazio a Rugani, fuori Bonucci. Confermati dal primo minuto Chiellini, De Sciglio e Alex […] L'articolo Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali: ...

Juventus - la Sampdoria porta bene a Dybala : sei gol in Serie A contro i blucerchiati : Sta per terminare l'anno solare e con esso anche la prima tranche di campionato. Oggi tutte le squadre della Serie A saranno in campo, Juventus compresa, che giocherà all'ora di pranzo (12:30) l'insidiosa sfida contro la Sampdoria presso l'Allianz Stadium. L'obiettivo dei bianconeri è chiudere il 2018 con la vittoria per due motivi: conquistare tre punti per mantenere a debita distanza il Napoli, diretta inseguitrice, e raggiungere quota 100 ...

Juventus - affidati a Dybala. Quando c'è la Samp c'è Joya : Se la Juve batte la Sampdoria oggi allo Stadium, chiuderà il suo 2018 con 101 punti, unica big d'Europa a riuscirci. Senza contare i 53 punti del girone di andata, che in proiezione porterebbero la ...

Juve - il tridente Mandzukic-Ronaldo-Dybala come Ravanelli-Vialli-Del Piero : i punti in comune : Il paragone potrà sembrare audace, magari per certi versi tirato, ma ad autorizzarlo , meglio: a suggerirlo, è proprio uno di quei tre che vengono scomodati e avvicinati a questi tre, quelli che fanno ...