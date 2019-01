ilfogliettone

: Il Papa a Panama a fine gennaio, arrivata la papamobile - - ilfogliettone : Il Papa a Panama a fine gennaio, arrivata la papamobile - - pgudine : Buon rientro a scuola! Da oggi resta esattamente 1? settimana per iscriversi a #BotaFePanama, la #GMG friulana, ch… - weronikaberlik1 : RT @FrancescoGrana: Dopo Panama 2019 la prossima Gmg si terrà a Lisbona nel 2022 e poi a Roma nel 2025 per il Giubileo. La tappa portoghese… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) E', accolta da una grande festa, lamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27. Lamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.