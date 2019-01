blogo

: Detesto i lamenti dei carnefici che si spacciano per vittime. Dovrebbero farsi curare da un Good Doctor! H*… - heather_parisi : Detesto i lamenti dei carnefici che si spacciano per vittime. Dovrebbero farsi curare da un Good Doctor! H*… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Heather Parisi, a chi è indirizzato il tweet su The Good Doctor? - tvblogit : Heather Parisi, a chi è indirizzato il tweet su The Good Doctor? -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Il neo-direttore di rete, Carlo Freccero, piazza su Rai 2 Thenel prime time del venerdì, sera in cui - dall'11 gennaio - andrà in onda su Rai 1 Superbrain: qualcuno parla di 'controprogrammazione' di Rai 2 all'Ammiraglia e il neo direttore non esita a epitetare con "imbecille" chi lo ha fatto o lo farà. L'agente Lucio Presta, poco dopo, su Twitter si dichiara ufficialmente "un imbecille" ed evoca l'intervento di un "" al termine di una serie diriferiti, più o meno direttamente, a Freccero., a chi èilsu The? pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2019 15:54.