Golden Globe 2019 | ecco tutti i vincitori della cerimonia

Il metodo Kominsky 2 ci sarà - la serie con Michael Douglas premiata ai Golden Globes rinnovata da Netflix : Il metodo Kominsky 2 ci sarà: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie con protagonisti Michael Douglas e Alan Arking per un nuovo ciclo di episodi. La notizia arriva due settimane dopo la vittoria ai Golden Globes, dove la comedy ideata da Chuck Lorre (creatore di The Big Bang Theory, di recente premiato ai Critics' Choice Awards) si è portata a casa due statuette - miglior commedia e miglior attore protagonista. Secondo le prime ...

La tenerissima reunion di Sandra Oh e Kevin McKidd dopo i Golden Globes : “Ci siamo abbracciati a lungo” : Con tutta probabilità non li rivedremo mai insieme come Cristina e Owen in Grey's Anatomy, ma perlomeno Sandra Oh e Kevin McKidd continuano a regalare agli affezionati dell'età d'oro del medical drama la soddisfazione di un'amicizia duratura che continua al di là del set. Sandra Oh e Kevin McKidd hanno lavorato insieme per sei anni, dalla quinta alla decima stagione di Grey's Anatomy, e si sono adorati dal primo momento, come hanno sempre ...

Richard Madden torna single - l’attore di Bodyguard vincitore del Golden Globe scaricato da Ellie Bamber? : Richard Madden ed Ellie Bamber si sono davvero lasciati? L'ex star de Il Trono di Spade è stato avvistato sui red carpet da solo: ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards senza la modella ventunenne con cui si stava frequentando dallo scorso anno. Alla cerimonia dei Golden Globes, dove ha vinto il premio come migliore attore in una serie drammatica per il thriller Bodyguard, Richard Madden ha ringraziato gli amici e la famiglia (in primis ...

Nicole Kidman rivela perché "ha snobbato" Rami Malek ai Golden Globe : L'avevano accusata di aver "snobbato" il collega Rami Malek durante la cerimonia dei Golden Globes, ma oggi Nicole Kidman dice la sua, smentendo ogni voce circa la sua indifferenza nei confronti dell'attore che ha prestato il volto a Freddie Mercury nel film "Bohemian Rhapsody".Stando a quanto riporta il Daily Mail, la bellissima attrice si sarebbe detta "mortificata" dell'impressione data col suo atteggiamento. Ai microfoni di Entertainment ...

Golden Globe 2019 : tutti i vincitori : Lo scorso 6 gennaio si è svolta la 76a edizione dei Golden Globe, la prestigiosa cerimonia annuale che ha premiato i migliori film e programmi televisivi della stagione, secondo le valutazioni della Hollywood Foreign Press Association. L’appuntamento è senz’altro tra i più attesi perché diventa indicativo anche del gradimento che riscuotono i diversi titoli della produzione cinematografica in previsione delle possibili ...

'Che imbarazzo con Nicole Kidman' : Malek spiega la gaffe ai Golden Globe : Il protagonista di Bohemian Rhapsody ha commentato nel corso del talk show di Jimmy Kimmel il momento più imbarazzante della recente cerimonia dei Golden Globe: quello in cui Malek ha provato a ...

Rami Malek snobbato da Nicole Kidman ai Golden Globes. La risposta dell'attore spiazza tutti : Trionfatore dei Golden Globes e protagonista col film campione d'incassi "Bohemian Rhapsody": stiamo parlando di Rami Malek, giovane attore che si è portato a casa la statuetta come miglior attore per un film drammatico. Insomma, un vero e proprio successo che però è stato smorzato dal trattamento riservatogli da Nicole Kidman durante la serata. Lo riporta HuffPost USA.Agli spettatori più attenti, infatti, non ...

Queen - dopo i Golden Globe arriva il tributo delle guardie della Regina : Bohemian rhapsody a Buckingham Palace : dopo la vittoria di “Bohemian rhapsody”ai Golden Globe, la Guardia della Regina ha suonato la canzone dei Queen che ha dato il titolo al film. La banda reale non è nuova a queste iniziative. Lo scorso anno aveva eseguito Respect in onore di Aretha Franklin, scomparsa nell’agosto del 2018. L'articolo Queen, dopo i Golden Globe arriva il tributo delle guardie della Regina: Bohemian rhapsody a Buckingham Palace proviene da Il Fatto Quotidiano.

I 20 trend più belli dai Golden Globes e come replicarli : Golden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci stanchiamo di guardareGolden Globe 2019, i trend beauty che non ci ...

Christian Bale miglior attore protagonista ai Golden Globe per Vice – L’uomo nell’ombra : È AL CINEMA DAL 3 GENNAIO L’edizione dei Golden Globe, spiana la strada verso gli Oscar a Christian Bale: l’attore è stato premiato come miglior attore protagonista nella categoria Film Commedia o Musicale per la sua eccezionale performance nel ruolo di Dick Cheney, Vice-presidente di George W. Bush, nel film “Vice – L’uomo nell’ombra”, il nuovo biopic del regista Adam McKay (La grande scommessa). Un ruolo che per Bale ha significato ...

Golden Globes - il trionfo di Bohemian Rhapsody e le polemiche su Singer : Il sorprendente trionfo di Bohemian Rhapsody ai Golden Globes 2019 come Miglior Film è diventato protagonista di un'accesa polemica sui social. Al centro di essa c'è Bryan Singer, il regista accreditato della pellicola, accusato di molestie sessuali. Alcune celebrità e diversi spettatori hanno fatto sentire il loro disappunto riguardo a questa vittoria. ...Continua a leggere

Perché il look sensuale e prezioso di Irina ai Golden Globe sarà il più imitato del 2019 : Gli appassionati di stile sanno che la cerimonia dei Golden Globe Awards è uno degli eventi da tenere d'occhio per osservare i look che influenzeranno l'inverno. In questa edizione del 2019, sul red carpet fra tutte è spiccata la modella Irina Irina Shayk: il suo taglio di capelli, fresco e sensuale, è destinato a essere uno dei più imitati di quest'anno. Il bob - taglio pari con riga laterale - è un evergreen, ...

Rami Malek : le tenere foto con Lucy Boynton che non avevi ancora visto - mentre festeggiano la vittoria ai Golden Globes : Awww The post Rami Malek: le tenere foto con Lucy Boynton che non avevi ancora visto, mentre festeggiano la vittoria ai Golden Globes appeared first on News Mtv Italia.