CEVA Sotto il porticato del Municipio una mostra per celebrare il Tricolore

Quando Di Maio diCEVA : "Inaccettabile scendere sotto il 2 - 4%" : "Smentisco, a nome di tutto il governo, qualsiasi forma di ripensamento sul 2,4%". Così parlava il vicepremier Luigi Di Maio lo scorso 20 ottobre Quando lo scontro con l'Unione Europea era appena agli inizi.Per il capo politico del Movimento Cinque Stelle scendere sotto il 2,4 oggi voleva dire "non fare 'quota 100' per superare la Fornero, non fare il reddito di cittadinanza e non rimborsare i truffati dalle banche". "Questo noi non lo possiamo ...