Black Desert Online disponibile dal 4 marzo su Xbox One

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: #BlackDesertOnline disponibile dal 4 marzo su Xbox One - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #BlackDesertOnline disponibile dal 4 marzo su Xbox One - Certo20 : Black Desert è disponibile al preorder in tre edizioni, arriva su Xbox One il 4 marzo -

(Di martedì 8 gennaio 2019) L'MMOsta avendo molto successo su PC e in molti si sono chiesti quando sarebbe approdato anche suOne. Oggi Pearl Abyss ha confermato che il titolo arriverà sulla console Microsoft il 4, inoltre sono già aperti i pre-ordini sul Microsoft Store.Come riporta Gamingbolt, gli utenti potranno scegliere tra 3 differenti versioni, abbiamo la Standard ($29.99), Deluxe ($49.99) ed Ultimate ($99.99). Le edizioni Deluxe ed Ultimate conterranno un vario numero di bunus come costumi alternativi, monete da utilizzare nel gioco ed un periodo di Early access. La durata del periodo di accesso anticipato dipenderà dall'edizione acquistata, 48 ore per la Deluxe Edition e 72 ore per l'Ultimate Edition.ha ricevuto molti aggiornamenti dopo la sua pubblicazione, basti pensare alla recente espansione Drieghan (da novembre) che introduce un ...