Agenti | via alla riforma Branchini | ' Chi sbaglia ora paghi'

Strage di Viareggio - lunedì l’anteprima del documentario “Il sole sulla pelle”. Ecco il trailer della storia di Marco PiAgentini : Tutti sanno cosa è successo a Viareggio il 29 giugno 2009, quando un treno, deragliando, ha scatenato un incendio che ha ucciso 32 abitanti. Ma in pochi sanno cosa è successo dopo, cosa fa oggi, ogni giorno, chi è rimasto. A raccontarlo con profondità e leggerezza, arriva un lungometraggio, prodotto dagli stessi autori di “Ovunque Proteggi”, il corto sulla Strage premiato da Cannes a New York e che ilfattoquotidiano.it pubblicò in esclusiva per ...

Si spoglia e aggredisce Agenti in via Cavour a Vittoria : Un 30enne vittoriese arrestato a Vittoria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo con precedenti ha aggredito la polizia in Via Cavour

Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila Agenti schierati - negozi chiusi ed eventi rinviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...