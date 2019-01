Terremoto di magnitudo 3 in Campania | la scossa avvertita in provincia di Napoli e Caserta

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) A far ballare per l’inizio del nuovo anno non sono bastate le feste e i fuochi d’artificio. In, infatti, ha tremato anche la terra. Unadi2,7 della scala Mercalli è stata registrata intorno alle ore 22,15 di ieri, sabato 5 gennaio, dalla sala sismica di Roma dell'I.N.G.V., l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro delè stato individuato ad un chilometro a nord-ovest del comune di Forchia (coordinate geografiche: latitudine 41.04, longitudine 14.53), piccolo centro abitato delladi Benevento. Al momento, fortunatamente, non sono stati registrati danni a cose o persone. Numerosi i cittadini di diverse province campane che hanno avvertito chiaramente il movimento tellurico.Il sisma Ilè stato percepito in maniera particolare nei comuni limitrofi all'epicentro, soprattutto nelladie nei ...