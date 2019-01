Taglio agli orari della biblioteca Barrili | protestano i gruppi di minoranza

Salvini : 'Il Taglio agli stipendi dei parlamentari? E' sacrosanto' : "Il taglio degli stipendi dei parlamentari? E' sacrosanto". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando la proposta-bandiera del Movimento 5 Stelle. Ma per quanto riguarda la proposta di ...

Dl Sicurezza - Pizzarotti : “M5s non prende posizione perché gli fa comodo. Ora ha ritirato fuori Taglio stipendi per emergere” : “Governo M5s-Lega? Che questo esecutivo abbia messo insieme forze che non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra è ormai evidente a tutti. Non è evidente forse a certi irriducibili commentatori di Facebook, che non riescono a guardare in modo distaccato la realtà”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “I 5 Stelle” – continua ...

[Il punto] Il tradimento della spending review. Ecco a quanto ammonta il Taglio degli sprechi in Manovra : della spending review da 30-40 miliardi sbandierata in campagna elettorale dal M5s e dalla Lega ancora non c'è nessuna traccia. Per l'ennesima volta alle promesse non sono seguiti i fatti. E questo ...

Una scheda tecnica per Xiaomi Mi 9 (seppur presunta) e qualche detTaglio per M1901F7E/T/C (Redmi 7?) : Ecco le caratteristiche tecniche presunte di Xiaomi Mi 9, con prezzi di partenza annessi e alcune indiscrezioni su dei modelli che dovrebbero riferirsi alla nuova serie dei Xiaomi Redmi 7. L'articolo Una scheda tecnica per Xiaomi Mi 9 (seppur presunta) e qualche dettaglio per M1901F7E/T/C (Redmi 7?) proviene da TuttoAndroid.

Nuovo tonfo a Wall Street. Fari sulla Fed - salgono chance Taglio tassi : Con lui discuteranno Janet Yellen e Ben Bernanke, rispettivamente la governatrice che nel dicembre 2015 avviò la normalizzazione della politica monetaria Usa e colui che nel dicembre 2008 porto' i ...

[Il retroscena] Col Taglio degli stipendi ai parlamentari i Cinquestelle ci guadagnano : Il taglio dello stipendio dei parlamentari sarà "la priorità" di questo 2019. Ad annunciarlo, direttamente dalle piste da sci di Moena, i "gemelli diversi" che guidano il Movimento 5 Stelle, Luigi Di ...

Governo : confronto della maggioranza su 'reddito' e Taglio stipendi : A Borghi hanno replicato in serie parlamentari e esponenti M5s, guidati dal capo politico del Movimento: 'Secondo uno studio inglese i parlamentari italiani sono i piu' pagati al mondo. Indovinate ...

Apple - dopo Taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta : trascina in negativo Wall Street e i listini europei : Il titolo di Apple arriva a perdere più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sue stime per il primo trimestre del 2019. Un crollo che ha trascinato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono ...

Decreto Sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio Taglio per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

Tesla crolla in borsa : -9% - deludono consegne e Taglio prezzi. Analisti prevedono 2019 difficile : NEW YORK - Le consegne deludono lasciando intravedere un 2019 difficile e Tesla crolla a Wall Street, arrivando a perdere oltre il 9%. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato negli...

Perché la Lega non vuole il Taglio degli stipendi dei parlamentari (sì - c’entrano i 49 milioni) : La Lega fa le barricate davanti alla possibilità di impostare un taglio alle indennità di deputati e senatori, che il Movimento 5 Stelle indica come obiettivo centrale per il 2019. Dietro alle frasi di circostanza, del tipo "non è nel contratto di governo", si nascondono ragioni più profonde. E sì, c'entrano anche i 49 milioni di euro.Continua a leggere

Borse in rosso con Taglio stime Apple. Milano positiva grazie al lavoro Usa : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Usa, balza l'occupazione nel settore privato Buone notizie, invece, dall'economia americana e in particolare dal mercato del lavoro. A dicembre è cresciuta oltre le ...

Roberto Fico annuncia : “Risparmieremo 150 milioni con il Taglio vitalizi da Gennaio” : Il taglio dei vitalizi parlamentari è ormai effettivo dal primo gennaio 2019. E a ricordarlo ci pensa il presidente della Camera, Roberto Fico Tra i principali promotori dell’iniziativa che è stata approvata dalla presidenza di Montecitorio negli scorsi mesi. “Da ieri – scrive Fico su Facebook – è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi. Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua ...