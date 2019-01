Scacchi | con Alessio Valsecchi l’Italia ha il suo sedicesimo Grande Maestro

Scacchi - Mondiale blitz 2018 : Carlsen e Artemiev al comando con 9.5 punti - tra le donne guidano Lagno e Khademalsharieh : Dopo i tre giorni del Mondiale rapid 2018 di Scacchi, vinto dal russo Daniil Dubov, a San Pietroburgo non ci si ferma: comincia subito la rassegna iridata blitz, con cadenza di gioco di 3 minuti per giocatore con 2 secondi di incremento per mossa. Si sono giocati dodici turni nel torneo assoluto (che, in pratica, è quello maschile) e nove in quello femminile. Tra gli uomini al comando ci sono Magnus Carlsen (Norvegia) e Vladislav Artemiev ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : dopo la 2a giornata in sette al comando con 7.5 punti - Carlsen nel gruppo degli ottavi a mezzo punto : Al termine della seconda giornata dell’edizione 2018 del Mondiale rapid di Scacchi (cadenza di gioco: 15 minuti a giocatore con 10 secondi di incremento) in corso di svolgimento a San Pietroburgo, in Russia, le situazioni del torneo maschile e di quello femminile non potrebbero essere più diverse: nell’uno c’è un groviglio incredibile nelle posizioni di testa, nell’altro pochi nomi sembrano essere destinati a battagliare ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : Magnus Carlsen perde col numero 1247 del ranking! Che sconfitta del Campione - poi il riscatto : Ha del clamoroso quanto sta succedendo a San Pietroburgo (Russia) dove si sta giocando il Mondiale di Scacchi per quanto concerne le modalità rapid e blitz. Al tavolo si è presentato anche Magnus Carlsen che un mese fa si era laureato Campione del Mondo (modalità “classica”) sconfiggendo lo statunitense Fabiano Caruana. Il norvegese, un vero e proprio mago nelle partite con tempo ridotto (proprio in questo modo era riuscito a ...

Mosca : famoso matematico e arbitro di Scacchi muore congelato : L’agenzia RIA Novosti rende noto che Edward Dubov, esponente onorario della International Chess Federation (FIDE), è morto congelato in una strada nel sud-ovest di Mosca. L’80enne era una leggenda nel mondo degli scacchi, era membro dell’associazione dei matematici di Mosca, segretario generale della International School Chess Union, membro onorario della Fide, ed arbitro internazionale. Dubov è stato ricoverato ...

Muore a Mosca congelato famoso matematico e arbitro di Scacchi : Dubov era una leggenda per il mondo degli scacchi, membro dell'associazione dei matematici di Mosca, …

Muore a Mosca congelato famoso matematico e arbitro di Scacchi : Dubov era una leggenda per il mondo degli scacchi, membro dell'associazione dei matematici di Mosca, segretario generale della International School Chess Union, membro onorario della Fide, nonchè ...

Scacchi - Campionati Italiani Assoluti : Lorenzo Lodici - Marina Brunello ed Edoardo Di Benedetto vincono il tricolore assoluto - femminile e under 20 : Iniziati in concomitanza col match per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, sono terminati quest’oggi a Salerno gli annuali Campionati Italiani Assoluti di Scacchi, che sono stati divisi in tre categorie: principale, femminile e under 20. C’è una curiosità per i tre tornei: si sono tutti risolti agli spareggi a cadenza veloce. Negli Assoluti propriamente detti il nuovo campione italiano è Lorenzo Lodici, Maestro ...

Carlsen contro Caruana - l'epica degli Scacchi : La sfida per il titolo mondiale era iniziata il 9 novembre: il campione resta il norvegese, in carica dal 2013 La storia Gli scacchi non sono uno sport e infatti la definizione non funziona: sono un ...

Scacchi - Carlsen si conferma campione del mondo : Londra, 28 nov., askanews, - Dopo dodici pareggi consecutivi, un record assoluto, il norvegese Magnus Carlsen si è aggiudicato il suo quarto mondiale di Scacchi consecutivo, vincendo anche il terzo ...

Scacchi - Magnus Carlsen si conferma campione del Mondo : Il quarto titolo consecutivo. Dopo dodici pareggi consecutivi, un record assoluto, il norvegese Magnus Carlsen si è aggiudicato il suo quarto mondiale di Scacchi consecutivo, vincendo anche il terzo ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen patta la dodicesima con Caruana in posizione di vantaggio - si deciderà tutto negli spareggi a tempo veloce : La più incomprensibile delle patte è stata siglata pochi minuti fa nella dodicesima partita del match valido per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese, dopo 31 mosse, stava esercitando una notevole pressione sullo schieramento di Caruana, quando, per motivi sconosciuti al mondo, ha “salvato” l’italoamericano da seri problemi di tempo offrendogli il mezzo punto, prontamente accettato. ...

Scacchi - Mondiale 2018 : anche la decima del match Carlsen-Caruana è patta. Ci sarà certamente il dodicesimo incontro : Una cosa è certa, dopo quest’oggi: oltre all’undicesima partita di dopodomani, ci sarà anche la dodicesima ed ultima a cadenza regolare, martedì 26: Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, infatti, hanno reso possibile tutto ciò pattando anche la decima partita di un match iridato che sembra non volersi sbloccare mai: i due giocatori sono ora sul 5-5. Con Caruana in scena col Bianco per la quinta volta, non si è più sorpreso praticamente ...

Mondiali Scacchi Londra – Ancora parità fra Carlsen e Caruana : anche la 7ª sfida si conclude in pareggio : anche la settima partita del Mondiale tra Carlsen e Carua a si è conclusa in parità. Partita con poca storia, partita che poteva finire molto prima. L’ottavo incontro domani, lunedì Carlsen ha aperto con il Pedone di Donna, come nel secondo incontro. La partita proseguiva poi uguale alla seconda, fino alla decima mossa quando Carlsen cambiava variante: sull’uscita di Donna di Caruana muoveva il Cavallo invece della Torre. Caruana lo ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-7 - il settimo atto di uno scontro fra titani : Buon pomeriggio, e benvenuti, o ben ritrovati, alla DIRETTA LIVE della settima partita del match che vale il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo i primi sei incontri tra i primi due giocatori del ranking ufficiale stilato dalla FIDE, il risultato è di 3-3, frutto di sei patte. L’ultima di queste situazioni di parità, però, è stata anche la più avvincente, ed è quella che ha tenuto gli appassionati incollati a ...