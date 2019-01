Salvini | ' Gli alleati parlino | ma decido io | a palazzo Chigi con i sindaci non vado'

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

Sanità - appello dei medici a Grillo e Salvini : “Vogliamo curare tutti - anche gli irregolari” : La Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri ha lanciato un appello ai ministri Grillo e Salvini perché diano ai medici indicazioni per poter continuare a curare, nel rispetto della Legge sulla Sicurezza, tutte le persone che si trovano sul territorio italiano, anche se ‘irregolari‘. “I medici vogliono e devono applicare le Leggi dello Stato – spiega il Presidente Filippo Anelli – Ci ...

Gli ultimi deliri di Di Maio e Salvini sulla Sea Watch : Un crowdfunding per sostenere le spese legali dell’Orlando furioso nel ricorso alla Consulta contro il decreto insicurezza, come va chiedendo il mio amico Giuliano, è un’idea così pannellian-donchisciottesca (penso che l’accostamento gli garbi) che l’appoggio in pieno. Adesso vedo se trovo i picciol

SeaWatch - Saviano a Salvini : 'Smetti di fare il pagliaccio' : 'Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone'. Così Roberto Saviano, sul caso delle 49 persone a bordo delle navi delle due ong Sea Watch e SeaEye, ferme dal ...

Saviano a Salvini : 'Smettila di fare il pagliaccio. stai mentendo' (VIDEO) : Roberto Saviano è sempre stato particolarmente critico nei confronti di Matteo Salvini. Risuonano ancora le parole con cui definiva "ministro della malavita" l'attuale leader del Viminale: il terreno di scontro stavolta è riguardo la diatriba che sta coinvolgendo il numero uno della Lega, i sindaci, il decreto sicurezza e, naturalmente, i porti chiusi. In queste ore sono stati diversi i primi cittadini italiani che hanno manifestato l'intenzione ...