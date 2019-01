Nella calza della Befana ho trovato 40 buone notizie che mi ero perso nel 2018

Epifania - Confesercenti-Swg : “Nella calza meno dolci - più giochi e moda” : Risveglio gradito questa mattina per milioni di bambini (e non): la calza della Befana, quest’anno, è più ricca del solito, con dentro meno dolci ma anche più giocattoli. E, complice la concomitanza con il primo weekend dei saldi invernali, più prodotti e accessori d’abbigliamento, dalle sciarpe ai cappelli, dalle calze alla piccola maglieria. Quest’anno a festeggiare la Befana con un regalo a figli o nipoti è il 75% degli ...

Befana - Nella calza non solo dolci : in una settimana giro d'affari da 100 milioni : Teleborsa, - Non solo dolci. E' di 100 milioni di euro il giro d'affari della settimana legata alla festività e alla tradizione della calza con i dolci della Befana per un coinvolgimento in Italia di ...

Nella calza della Befana c'è il lavoro di 133mila persone : L'Epifania, con la tradizionale calza con i dolci, rappresenta un business per quasi 34 mila in Italia, che danno lavoro a 133 mila addetti lungo tutto lo Stivale. Tra i settori tipici della festa: ...

Befana - il 47 - 9% dei giocattoli Nella calza arrivano dalla Cina - : Lo dice Confartigianato, in base a dati Eurostat. Negli ultimi 10 anni, crescita del 41% dell'import nell'Unione europea di giochi realizzati in Paesi extra Ue. A difendere la qualità "made in Italy" ...