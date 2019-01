ilgiornale

: RT @vincenzocacace4: Lo ammette pure il governo: 'Pressione fiscale aumenterà' Brunetta svela il documento dell'esecutivo: 'La pressione pa… - aimar17582 : RT @vincenzocacace4: Lo ammette pure il governo: 'Pressione fiscale aumenterà' Brunetta svela il documento dell'esecutivo: 'La pressione pa… - vincenzocacace4 : Lo ammette pure il governo: 'Pressione fiscale aumenterà' Brunetta svela il documento dell'esecutivo: 'La pressione… - LubianaRestaini : Lo ammette pure il governo: 'La pressione fiscale aumenterà' -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Ilin questo momento ha i rifelttori puntati nuovamente sul fronte immigrazione. Da un lato c'è Salvini che chiude i porti, dall'altro Conte, Fico e Di Maio che di fatto sono in pressing per uno sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye. Ma nonostante il focus delle attenzioni governative sia sui migranti, gli effetti della manovra varata solo qualche giorno fa cominciano a bussare alle tasche delle famiglie italiane. Il Giornale più volte ha sottolineato come la legge di Bilancio dell'esecutivo gialloverde porti in pancia un aumento di tasse nei prossimi tra anni che ammonta a circa 13 miliardi di euro. Di Maio e Conte hanno però negato che tra le pieghe della manovra si nasconda una vera e propria stangata. Eplo stesso Ufficio Parlamentare al Bilancio, un organo terzo di tecnici ha segnalato un aumento dellaal 42,4% nel 2019, al 42,8% ...