L' Abruzzo è un test elettorale per tutti Si vota il 10 febbraio | con una dinamica nuova

(Di domenica 6 gennaio 2019) Attenzione all', dove siil prossimo 10. E non è un caso che Matteo Salvini sia appena partito da lì, dopo una due giorni nelle quattro province. O che Luigi Di Maio sia appena arrivato lì, per dare una mano alla sua candidata Sara Marcozzi. Perché, dopo mesi di sondaggi, le elezioni sotto la neve inrappresentano il primovero – numeri reali e persone in carne ed ossa – dell'era sovranista. Politico, perché ogni voto è un voto politico, che misura umori, tendenze, temperatura del paese. Ancora una premessa. Il punto di partenza è il voto dello scorso marzo, non certo le regionali del 2014, praticamente un'era geologica (e politica) fa. Allora fu un plebiscito per i Cinque Stelle, che raggiunsero il 40 per cento. Il centrodestra, nel suo insieme, il 35 (con Forza Italia al 15 e la Lega al 14); ...