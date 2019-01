Ecco tutti i vip delusi dal M5S

FIFA del Lupo : Mondiale per Club - ci siamo! Ecco tutti i team italiani in gioco : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Tutti gli affari italiani con l'Arabia : Ecco perché per il calcio ci scandalizziamo e per bombe - moda e mobili invece no : Anche se di messaggi positivi, vedi la cronaca nera delle ultime settimane, se ne vedono purtroppo sempre meno. Tuttavia è del 13esima turno di campionato il baffo rosso disegnato sul volto dei ...

F1 - l’Alfa-Sauber brucia tutti sul tempo : Ecco quando Raikkonen scenderà in pista con la C38 : La scuderia elvetica ha in mente di svolgere sul circuito di Fiorano uno shake down con la C38, la data di riferimento è il 14 febbraio L’Alfa-Sauber lavora sodo per sviluppare la monoposto 2019, quella che verrà affidata alle mani di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Il direttore tecnico Simone Resta e il capo progettista Luca Furbatto non stanno lasciando nulla al caso nella fabbrica di Hinwil, con l’obiettivo di mettere a ...

Novità 2019 - Ecco tutti i modelli in arrivo nell’anno appena iniziato – FOTO : “Il 2019 dovrebbe attestarsi su un volume di auto vendute più basso del 2018, sia per la tassazione aggiuntiva che provocherà un forte ammanco di Iva nelle entrate dello Stato, come più volte abbiamo rappresentato al Governo, sia per una tendenza al rallentamento che già si era fatta vedere negli ultimi mesi del 2018, non solo nelle immatricolazioni ma anche nelle acquisizioni di nuovi contratti”: insomma, nulla di buono all’orizzonte ...

Microsoft Surface : tutti i nuovi dispositivi sono ora disponibili in Italia. Ecco quali e con che prezzo : ... soprattutto a livello hardware, il suo All-in-One che rimane senza dubbio uno dei più bei device di questo genere al mondo. Studio 2 vede un design fortemente futuristico che non cambia rispetto ...

Calendario 2019 : Ecco tutti i ponti ‘festivi’ del nuovo anno e i consigli per prendere le ferie nei giorni giusti : Il 2019, tra giorni festivi e ponti, ci darà la possibilità di fare 37 giorni di vacanza prendendo solo 11 giorni di ferie. ecco i consigli per organizzarsi con le ferie per tutto il 2019. Pasqua, quest’anno, sarà il 21 aprile: dunque sabato, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta ci daranno i tradizionali tre giorni di pausa lavorativa e scolastica. Il 25 aprile, invece, la festa della Liberazione, cadrà di giovedì, e dunque prendendo un ...

Da Pasqua a Ognissanti - Ecco tutti i 'ponti' del 2019 : ... si ottengono viaggi dai 6 ai 12 giorni, cioè dal 20 aprile all'1 maggio: in questo caso è possibile organizzare un tour in Andalusia , nel Sud della Spagna, tra città d'arte, spettacoli di flamenco ...

Ringo Mobile e SIMPiù chiudono definitivamente i battenti : Ecco tutti i dettagli : In entrambi i casi, si tratta di operatori poco conosciuti al grande pubblico, ma che rappresentano l'altra faccia della medaglia di un mondo delle telecomunicazioni che, per assurdo, sta ...

La storia di Jeanne Calment - la donna più longeva del mondo - è un imbroglio. Ecco come ha ingannato tutti : Jeanne-Louise Calment, la donna francese finora universalmente accettata come la più longeva al mondo, non sarebbe affatto vissuta 122 anni e 164 giorni come tutti pensano: secondo due scienziati russi, in realtà sarebbe morta quando non aveva neanche 60 anni e la sua identità sarebbe stata 'rubata' da sua figlia.È la teoria, riportano i media internazionali, del matematico russo Nikolay Zak appoggiata dal gerontologo ...

Pensioni - confermato anche nel 2019 il blocco degli aumenti : Ecco tutti gli scaglioni di reddito : Con l'approvazione della legge di bilancio, scatta anche nel 2019 il blocco all'aumento delle Pensioni in base all'incremento dell'inflazione. Dopo la manovra approvata dal Parlamento, è stato ...

Ecco i valori SAR di tutti i top di gamma del 2018 - con sorprese fra i migliori : "Il cane è il più fedele amico dell'uomo", si sente dire spesso. Ma forse è arrivato il momento di aggiornare la massima di estrazione popolare L'articolo Ecco i valori SAR di tutti i top di gamma del 2018, con sorprese fra i migliori proviene da TuttoAndroid.

Instagram - Ecco perché tutti commentano "Ugo" : L'anno scorso fu "Gino", quest'anno la moda della tempesta di commenti viene di nuova indetta su Instagram, ma con un nome maschile diverso, dallo youtuber Blurs7

Personale ATA : Ecco tutti i criteri per completare l’orario : Il Personale ATA ha il diritto di completare l’orario? Prendendo spunto da un articolo di Orizzonte Scuola andiamo ad estrapolare tutti i criteri di riferimento. Un istituto scolastico ha scritto recentemente di aver effettuato una convocazione per il Personale ATA (profilo AA temporaneamente assente). Tuttavia nello scorrimento della graduatoria non sono stati convocati coloro che già avevano due spezzoni orari. In seguito uno dei non ...

Oroscopo Branko 2019/ Le stelle di tutti i segni dello zodiaco : Ecco come sarà il nuovo anno in arrivo : Le stelle del 2019 annunciano grandi novità. Scopriamo le previsioni segno per segno con l'Oroscopo di Branko per il nuovo anno.