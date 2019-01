Shiffrin domina anche a Zagabria

Sci alpino – Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria : Sci alpino – Coppa del Mondo: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Zagabria davanti alla slovacca Petra Vlhova Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Zagabria valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense si impone con il tempo di 2’01″09 precedendo la slovacca Petra Vlhova (2’02″34) e la svizzera Wendy Holdener (2’02″84). Quarto posto per la svedese Frida Hansdotter ...

Slalom Semmering 2018 - Mikaela Shiffrin domina e infrange nuovi record. Sale a 51 il numero di vittorie in Coppa del Mondo. Settima Irene Curtoni : Inarrestabile. Mikaela Shiffrin vince anche lo Slalom di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ottavo successo di questa sua splendida annata, il quarto in altrettante gare di Slalom e il 15esimo nell’anno solare, ennesimo record per la detentrice della Coppa del Mondo. La fuoriclasse nata a Vail, oltre a scappare, forse già definitivamente, in classifica generale, ritocca i suoi record. Vittoria numero ...

Sci - a Courchevel domina sempre la Shiffrin : suo anche lo speciale : Nella classifica generale di coppa del mondo Shiffrin ha ormai ben 889 punti seguita da Vlhova con 388. Migliore azzurra è stata Chiara Costazza in 1.39.06 e 9ª a conferma che in questa ...

Sci - Cdm donne : Shiffrin domina anche nello slalom - Costazza nona : COURCHEVEL - Mikaela Shiffrin ancora protagonista a Courchevel. La statunitense concede il bis e centra la cinquantesima vittoria in carriera in coppa del mondo, la settima di questa stagione. La campionessa americana, che ieri si era imposta in gigante, sale sul gradino più alto del podio anche nello slalom odierno. Dopo avere chiuso al comando la ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Domina Mikaela Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mikaela Shiffrin dominatrice assoluta - quando supererà Vonn e Stenmark? : Mikaela Shiffrin è reduce dall’ennesimo weekend da dominatrice assoluta. La campionessa americana ha trionfato a St.Moritz sia nel supergigante sia nello slalom parallelo. Due successi che le hanno permesso di allungare già in maniera decisiva nella classifica generale di Coppa del Mondo e di portare a quota 48 il numero delle vittorie in carriera. Una stagione finora straordinaria per la nativa di Vail, che praticamente non riesce a ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : Hirscher e Shiffrin dominano - Brignone e Fanchini out in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELLA VAL D’ISERE DALLE ORE 10.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL superG DI ST. MORITZ DALLE ORE 11.15 CLICCA QUI ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin domina la scena e mette 238 punti su Gisin - Brignone è quarta : Il supergigante di Lake Louise in Canada incorona Mikaela Shiffrin come la settima sciatrice in grado di vincere in tutte le discipline in Coppa del Mondo e, sostanzialmente, chiude già ogni discorso per questo 2018/19. La campionessa statunitense, infatti, ha già 489 punti e ha praticamente doppiato la seconda della graduatoria, Michelle Gisin, che si trova a 238 punti di distanza. Federica Brignone scivola dalla terza alla quarta posizione con ...