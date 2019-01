Salvini non cede | Porti chiusi finché sarò ministro

"Amiamo l'Italia perché non è Salvinia" - il post della Ong : Amiamo l'Italia perché Italia non significa 'Salvinia '. Grazie per la vostra solidarietà". Lo scrive in un tweet l'Ong Sea Eye , a commento della foto di una manifestazione organizzata per chiedere ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Migranti. Grillini contro Matteo Salvini : “Non possiamo abbandonare donne e bambini” : Dopo la regalia elettorale chiamata reddito di cittadinanza, i Grillini vogliono fare campagna elettorale sempre a spese degli italiani. Si

Migranti - Di Maio : non lasciare in mare donne e bambini. Salvini : non cedo. Germania pronta ad accogliere : «Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta ». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando ...

Bruno Vespa si schiera con Matteo Salvini : "Che cosa non vi hanno detto sugli immigrati" : E' "insensata" per Bruno Vespa la rivolta dei sindaci. Matteo Salvini, scrive il direttore di Porta a Porta nel suo editoriale su il Giorno, "aveva già vinto la sua battaglia riducendo a 22mila gli sbarchi nel 2018 contro i 119mila del 2017, limitati anche grazie alla cura Minniti rispetto ai 181mil

Migranti - Fico : «Bene Di Maio - ma Ue non lasci soli chi fugge dalla morte». Ma Salvini : «Non cedo ai ricatti» : «Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, l'Europa non lasci sola l’Italia», scrive su Facebook . Salvini: «Non cediamo ai ricatti. Sbarchino a Malta»

Suca Pride. Cosa Matteo Salvini non sa di Palermo : "Suca!", a Palermo, è l'alfa e l'omega d'ogni simposio dialettico, filosofico, talvolta perfino politico e amministrativo comunale siciliano. La notizia che rimette ora questa parola al mondo extracittadino, è presto detta: Fabio Citrano, membro dell'ufficio stampa proprio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio, riferendosi a un post del ministro Salvini dove, in tema di migranti e disobbedienza civile, si chiamava in causa ...

Navi Ong - Salvini : 'Non cedo a ricatti' e svela : 'Una ha violato il codice marino' : Matteo Salvini, senza troppi giri di parole, più volte ha detto che nulla l'avrebbe intimorito rispetto all'idea di andare avanti per la sua strada. Parole pronunciate in risposta ai sindaci che si erano detti pronti a disobbedire al suo decreto sicurezza. Il concetto non cambia anche per quanto riguarda le Navi delle Ong. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli all'umanità affinché i porti italiani accogliessero le Navi Ong che da ...

Saviano vs Salvini - scambio di insulti : 'Non fare il clown' - 'Pseudoscrittore' : Dopo le parole di ieri pronunciate da Saviano verso il ministro dell'interno, con cui lo scrittore chiedeva anche una riapertura dei porti, nel tardo pomeriggio è arrivata la risposta di Salvini, altrettanto netta ed esplicita. La diatriba tra lo scrittore e il vicepremier dunque non accenna a spegnersi. L'attacco di Saviano: 'Salvini non fare il pagliaccio sulla pelle delle persone' Le aspre polemiche tra Salvini e Saviano non sono certo una ...

Migranti - Di Maio : "Nessun bimbo resti in mare". Fico con lui - Salvini : "Non cedo" : Il vicepremier: "Malta non fa il suo dovere". Il presidente della Camera: "Apertura importante, ma l'Italia non va lasciata sola". Gelido il leader della Lega: "Basta ricatti, vergognoso silenzio dell'...

Salvini : i migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. “Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".