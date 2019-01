Politici tedeschi nel mirino degli hacker

Germania : attacco hacker ha esposto i dati di centinaia di Politici tedeschi : Quanto importante sia la sicurezza informatica e l’adozione di sistemi di sicurezza adeguati è stato ampiamente dimostrato in questi ultimi anni. Numerosi sono stati gli attacchi hacker che hanno portato al furto di milioni di dati diffusi online, mettendo in evidenza le lacune di sistemi di sicurezza spesso non adeguati. Ed è in questi giorni che in Germania è avvenuto quello che è stato già definito il furto di dati sensibili più grande ...