Maltempo e neve | il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane

Maltempo : neve e disagi in provincia di Catania - anche nei comuni colpiti dal terremoto : Sono diversi in comuni etnei che stamane si sono ‘svegliati’ ammantati dal bianco della neve. L’ondata di freddo, infatti, che da qualche giorno sta investendo anche la Sicilia, in queste ore non molla ancora la presa. In provincia di Catania, in particolare, è anche emergenza. Dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di ...

Maltempo e neve nelle Marche : temperature sotto zero - situazione in miglioramento : temperature gelide nelle Marche, anche nelle zone colpite dal terremoto: in generale comunque, in alcune parti della regione, la situazione è in miglioramento. A Camerino la scorsa notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -5°C. Al momento non nevica e la viabilità è buona anche grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale. Riaperta ieri sera la Salaria (Ascoli Piceno). L'articolo Maltempo e neve nelle Marche: temperature sotto zero, ...

Maltempo e neve a Taormina : imbiancato il Teatro Antico [FOTO] : La neve, che sta imbiancando e creando disagi in Sicilia, ha fatto la sua comparsa anche a Taormina: nella notte si è registrata una intensa nevicata. imbiancato anche il Teatro Antico: il panorama è ancora più suggestivo con sull’Etna sullo sfondo. Innevate anche le alture di Castelmola. Non si registrano al momento criticità per la circolazione stradale. L'articolo Maltempo e neve a Taormina: imbiancato il Teatro Antico [FOTO] sembra ...

Maltempo Catania : neve a Mascali - vietata la circolazione stradale : “Viste le attuali condizioni meteo che hanno e che stanno tutt’ora, causando nevicate anche nella parte collinare e montana del territorio“, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha “disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore, fino al termine dell’emergenza neve, anche al fine di agevolare la circolazione di mezzi di soccorso e di servizio“. Si conferma anche la “limitazione della ...

Maltempo Taranto : 12enne vagava in stato confusionale sotto la neve - salvato : Un bambino disabile vagava sotto la neve in stato confusionale su una strada trafficata a Pulsano, in provincia di Taranto: il 12enne è stato notato da un carabiniere che transitava con la sua auto nelle prime ore del mattino mentre era in corso un’intensa nevicata e la temperatura era molto rigida. Il ragazzino era solo, infreddolito e in stato confusionale, con indosso soltanto il pigiama. Il militare, fuori servizio, è sceso dalla ...

Maltempo : neve nel Palermitano - Comuni isolati e circolazione in tilt : Palermo resta nella morsa del gelo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell’entroterra, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione. La statale Palermo–Agrigento è chiusa ai mezzi pesanti nei pressi di Lercara Friddi per la presenza di neve e ...

Maltempo e neve - Viabilità Italia : proseguono i monitoraggi sulle autostrade al centro/sud : Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora ...

Maltempo e neve in Puglia : situazione in miglioramento - difficoltà su alcune strade : La situazione meteo è in miglioramento in tutta la Puglia dopo le abbondanti nevicate verificatesi ieri e stanotte. Qualche fiocco è atteso nelle aree interne del Salento e deboli nevicate sono previste anche in qualche centro a quote alte del Gargano, in provincia di Foggia. A causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale, le corse bus delle Ferrovie Appulo Lucane in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono ...

Maltempo - disagi per la neve e il gelo al Centro-Sud - : Nevica ancora nelle zone colpite negli ultimi giorni dall'ondata di freddo. Le temperature però sono in rialzo ovunque. A causa delle precipitazioni, si sono registrate difficoltà all'aeroporto di ...

Maltempo - neve e gelo in Sicilia : disagi sulle strade : disagi alla circolazione stradale in Sicilia, a causa di gelo e neve: la statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi (le auto possono circolare ma solo con le catene). Si registra ghiaccio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste ...

