Macron | violenza attacca la Repubblica

Gilet gialli : Macron - nessuna violenza resterà impunita

Macron : "Da noi violenza non ha posto" : 20.40 "Vergogna per chi ha usato violenza contro altri cittadini e giornalisti e vergogna per coloro che hanno provato a intimidire dei politici" è stata espressa su Twitter dal presidente francese Macron a commento degli scontri tra "gilet gialli" e polizia avvenuti oggi a Parigi e nel resto della Francia "Non c'è posto per questa violenza nella Repubblica",ha scritto Macron,che ha anche ringraziato le forze dell'ordine per "il coraggio e la ...